449 nouveaux cas à Québec : la santé publique craint d'autres tristes records

Deux nouveaux décès s'ajoutent au bilan.

C'est donc la deuxième journée de suite où la région de la Capitale-Nationale compte plus de 400 cas.Jeudi, ce nombre était de 436.

C'est une situation qui est extrêmement critique , martèle le directeur régional de la santé publique, le Dr André Dontigny.

Ce nombre est plus élevé que celui de Montréal, qui comptait 392 nouveaux cas vendredi. Ce n'est pas le genre de compétition que l'on veut avec Montréal , laisse tomber le médecin.

On ne sait pas comment ça va évoluer dans les prochains jours. Est-ce que ça va se diriger vers un plateau? Ce n'est pas du tout improbable que ça se poursuive vers une augmentation. Une citation de :Le Dr André Dontigny, directeur régional de la santé publique

Avec 1683 nouvelles infections dans la province vendredi, environ 27 % des nouveaux cas se trouvent dans la Capitale-Nationale.

Réouverture d'un centre de dépistage à Jeffery Hale

Avec plus de 5373 tests effectués jeudi et un taux de positivité de près de 8 %, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux annonce la réouverture d'un centre de dépistage à l'hôpital Jeffery Hale, dans le quartier Saint-Sacrement, dès lundi prochain.

Le centre sera accessible sur rendez-vous, sept jours sur sept, entre 7 h et 15 h. Les prélèvements seront effectués à l'auto.

L'hôpital Jeffery Hale, dans le quartier Saint-Sacrement, à Québec Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

L'objectif est de désengorger le centre de dépistage sans rendez-vous du parc Colbert, qui vit un achalandage soutenu depuis plus d'une semaine.

Variants

La situation actuelle reflète le scénario redouté par la santé publique au mois de mars, soit la domination des variants de la COVID-19 dans le paysage épidémiologique.

On a affaire à un virus qui est très virulent. C'est une nouvelle pandémie. N'empêche que les mesures que l'on doit mettre en place sont les mêmes , prévient le Dr Dontigny.

Le directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny Photo : Radio-Canada

Le Dr Dontigny réitère que l'éclosion au Mega Fitness Gym, qui a mené à près de 440 cas primaires et secondaires, n'est pas la seule responsable de la situation.

Ce qui explique la situation dans la Capitale-Nationale, c'est la propagation d'un virus qu'on voyait malheureusement venir dans la semaine du 20 mars. On voyait que la progression [des variants] avançait.

Il exhorte la population à rester à la maison et à éviter les rassemblements le plus possible, à garder la distance de deux mètres et à porter le masque.

La vaste majorité veut faire au mieux pour qu'on s'en sorte. Le virus, dès qu'il y a l'occasion, va en profiter , conclut le médecin.

Vaccination

Selon les informations du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 15 566 personnes avaient pris rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca dans les centres de vaccination de la Capitale-Nationale, vendredi. Il y a un total de 31 386 rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca jusqu'au 17 avril inclusivement.

De plus, 403 personnes ont pris rendez-vous pour la vaccination de nuit (entre 21 h samedi et 5 h dimanche matin) au centre de vaccination de masse d'Expo Cité. Il y a un total de 950 rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi.

Record dans Chaudière-Appalaches

La région de Chaudière-Appalaches compte de son côté 218 infections supplémentaires et un nouveau décès, vendredi.

Le record de nouveaux cas du 7 janvier, avec 200 cas, est donc battu.

Hier, on dénombrait 179 nouveaux cas dans la région, le deuxième bilan en importance depuis le début de la pandémie.