COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent déplore deux nouveaux décès

Selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, le nombre de cas variant demeure stable avec 439 cas confirmés.

Le bilan régional des décès liés au coronavirus s’établit maintenant à 35 morts.

Les nouveaux cas se situent principalement dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 361 cas (+6)

Rivière-du-Loup : 668 cas (+14)

Témiscouata : 157 cas (+3)

Les Basques : 45 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 626 cas (+3)

La Mitis : 105 cas (+2)

La Matanie : 225 cas

La Matapédia : 59 cas

Indéterminés : 21 cas

Cinq personnes sont hospitalisées pour des symptômes de coronavirus sur le territoire, dont une personne aux soins intensifs.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux signale toutefois que 1948 Bas-Laurentiens sont désormais guéris de la COVID-19, soit 57 personnes supplémentaires dans les dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie, 2267 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent.

Jeudi, le Bas-Saint-Laurent a enregistré un 33e décès depuis le début de la pandémie, ainsi que 26 nouveaux cas de COVID-19.

Éclosions en cours

Un travailleur de plus à l'usine Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a contracté la COVID-19, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, pour un total de 15 travailleurs atteints.

Un septième travailleur à la résidence à assistance continue Jumelé Mitis de Mont-Joli a obtenu un résultat positif de COVID-19. La situation demeure stable à l’hôpital de Rivière-du-Loup.

Sur le front de la vaccination, plus de 2000 doses de vaccin ont été administrées au cours des dernières 24 heures au Bas-Saint-Laurent. Le taux de la population ayant reçu une première dose dans la région avoisine les de 20 % .

À l'échelle provinciale, on enregistre 1683 nouveaux cas et 8 décès de plus dans les dernières 24 heures, pour un total de 11 897 cas actifs. Par ailleurs, plus de 20 % des Québécois sont maintenant vaccinés.