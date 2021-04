Sensibilisation des futurs policiers au racisme : un ajout bien reçu à Rimouski

Les établissements d'enseignement pourront intégrer ces nouveaux éléments de formation dès l'automne prochain. Cette mesure constitue en outre une réponse au rapport du Groupe d'action contre le racisme, déposé le 14 décembre dernier.

Au Cégep de Rimouski, qui fait partie de la dizaine de collèges qui proposent le programme de Techniques policières, un groupe de réflexion prendra quelques mois pour déterminer comment cet ajout sera intégré au cursus.

Ce sera l'occasion d'aller plus en profondeur , indique la coordonnatrice du programme du Cégep de Rimouski, Manon Saucier.

En entrevue à l'émission Info-réveil, Mme Saucier, admet qu'il y a un besoin de disposer de plus de temps pour développer cette compétence chez les futurs policiers. Il y a beaucoup d'éléments à voir, beaucoup de choses à enseigner, de choses à faire avec nos étudiants par rapport à ça, constate-t-elle.

Mme Saucier défend cependant son programme, qui intégrait déjà, selon elle, une sensibilisation aux réalités ethniques et culturelles.

Parmi les défis d'un futur policier se trouve l'analyse des façons de penser et d'agir, la familiarisation avec les notions d'intolérance, le profilage racial, la discrimination, et les facteurs criminogènes de certaines communautés.

Les 45 heures ajoutées au programme —qui en compte environ 2400— permettront de les aborder plus en détail.

Quand on parle de ces sujets-là avec les étudiants, ils sont curieux, ils sont ouverts, on a aussi des étudiants qui sont issus de ces communautés ethniques et culturelles, donc ça va être bienvenue pour eux aussi.

Une citation de :Manon Saucier, coordonnatrice du programme Techniques policières au Cégep de Rimouski