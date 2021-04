Le Montréalais Khem Birch signe un contrat avec les Raptors

La rumeur d'une entente entre Birch et les Raptors circulait depuis jeudi. Le Magic avait choisi de libérer l'athlète de 28 ans afin de lui donner la chance de jouer un peu plus en rejoignant une autre équipe, selon Josh Robbins du site The Athletic.

Le centre de 2,06 mètres (6 pieds 9 pouces) a disputé 48 matchs avec le Magic cette saison, enregistrant 5,3 points, 5,1 rebonds et 19,8 minutes de temps de jeu en moyenne par rencontre.

Birch devait toutefois être soumis au ballottage avant de pouvoir signer un contrat avec les Raptors, mais il n'a pas été réclamé par une autre formation de la NBA.

Il a fait lui-même l'annonce qu'il poursuivait sa carrière avec les Raptors, sur son compte Twitter.

Ignoré lors du repêchage de la NBA en 2014, le Montréalais a fait ses preuves dans la ligue de développement de la NBA, puis en Turquie avec Usak Sportif et en Grèce avec Olympiacos avant de revenir aux États-Unis. Il a fait ses débuts dans la NBA en 2017 et compte 188 matchs à son actif, tous disputés avec le Magic.

Son entraîneur des trois dernières saisons, Steve Clifford, lui a lancé des fleurs, jeudi, après l'entraînement des siens.

Il représente tout ce qu'on peut vouloir chez un athlète professionnel. C'est un joueur sérieux et déterminé. Il était un bon joueur quand il est arrivé (à Orlando) et il s'est beaucoup amélioré. Ses coéquipiers et l'équipe pour laquelle il joue lui tiennent à cœur. Il veut à tout prix bien jouer et contribuer , a-t-il dit.

En le voyant jouer, on comprend pourquoi les entraîneurs l'aiment. Il joue avec énergie et fait attention aux petits détails , a indiqué son ancien coéquipier Mo Bamba, qui héritera d'une bonne partie de son temps de jeu avec le Magic.

Des visages familiers chez les Raptors

Khem Birch a joué sous les ordres de Nick Nurse avec l'équipe canadienne lors de la Coupe du monde de la FIBA en 2019. Photo : Associated Press

Khem Birch rejoindra un autre Montréalais à Toronto, Chris Boucher. Il deviendra par le fait même le sixième Canadien à enfiler l'uniforme des Raptors dans l'histoire de la franchise.

Les Ontariens Jamaal Magloire (2011-12), Anthony Bennett (2015-16), Cory Joseph (2015-17) et Oshae Brissett (2019-20) sont les autres représentants de l'unifolié à avoir joué à Toronto.

Avec les Raptors, l'ancien de l'Université du Nevada à Las Vegas retrouvera aussi un autre visage qu'il connaît, l'entraîneur-chef Nick Nurse. Ce dernier l'a dirigé avec l'équipe nationale du Canada lors de la Coupe du monde de la FIBA en 2019, en Chine.

Birch prenait alors part à sa première compétition officielle avec l'équipe sénior. Il a inscrit 11,6 points, 7 rebonds et disputé 25 minutes en moyenne par match.

Le Montréalais avait même été honoré par les Raptors à son retour de Chine avec l'équipe canadienne.