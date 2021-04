Un évêque anglican critique la Saskatchewan pour sa gestion de la pandémie

S'appuyant sur sa propre expérience, le chef religieux prend la parole sur les dernières mesures sanitaires et les restrictions imposées par le gouvernement provincial et l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA).

Ses inquiétudes portent notamment sur la ville de Regina, qui est en ce moment l’épicentre de l'épidémie dans la province. Il mentionne aussi la montée du nombre d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs. Selon lui, le gouvernement tente à tout prix de sauver l'économie, mais pas la population.

Je ne pense pas que nous fassions tout ce que nous pouvons pour sauver des vies.

Même s’il est désolé pour les propriétaires de bars et de restaurants qui subissent des contrecoups financiers importants depuis l’année dernière, l’évêque estime que la vraie catastrophe se trouve dans le système de santé qui est débordé.

La moitié des églises anglicanes du nord seraient partiellement ouvertes pour le moment. (archives) Photo : Eliza Sedge

En ce qui concerne les restrictions dans les lieux de culte, Michael Hawkins ajoute qu’il faut en faire plus. Il estime que seule la moitié des églises du diocèse anglican, qui couvre Prince Albert et les églises anglicanes au nord, sont maintenant ouvertes pour les messes du dimanche.

À Pâques, j'ai demandé que les personnes fassent attention. Je pense que nous devons tous aller au-delà des exigences minimales. J’ai moi-même pris toutes les précautions nécessaires et je suis tombé malade.

L’évêque dit qu'il a encore des séquelles de la maladie au cœur et au cerveau. Il demande aux personnes admissibles de se faire vacciner le plus rapidement possible et au reste de la population de rester prudente et vigilante.

Avec les informations de Jason Warick