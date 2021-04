Les 600 coupons de vaccination sans rendez-vous ajoutés à Sherbrooke ont trouvé preneur

Ces plages sans rendez-vous sont destinées aux citoyens âgés de 55 à 79 ans.

Après avoir distribué 1200 coupons à des automobilistes en quelques heures jeudi, la santé publique a ajouté 600 coupons vendredi matin.

Chaque coupon indique l'heure à laquelle son détenteur doit venir se faire vacciner. Les 600 qui ont été distribués vendredi sont liés à des plages horaires les 12 et 13 avril, soit lundi et mardi prochains.

À compter de dimanche, les citoyens devront prendre un rendez-vous à partir du site www.clicsante.ca.

Le vaccin d'AstraZeneca est aussi offert dans des cliniques sans rendez-vous situées à Granby, Magog, Cowansville, Val-des-Sources et Lac-Mégantic. On peut trouver une liste des heures de distribution de coupons des différentes cliniques estriennes sur le site web du CIUSSS de l'Estrie-CHUS  (Nouvelle fenêtre) .

Grand engouement à Drummondville

À Drummondville, où la distribution de coupons a commencé vendredi matin au Centrexpo Cogeco, l'engouement s'est aussi fait sentir. Les 350 billets pour obtenir le vaccin d'AstraZeneca sans rendez-vous se sont envolés en un peu plus d’une heure.

Plusieurs personnes ont donc dû rebrousser chemin. Le CIUSSS MCQ précise toutefois qu’une centaine d’autres billets seront accessibles dès 17 h pour obtenir le vaccin en soirée.

Les citoyens pourront par ailleurs tenter de nouveau leur chance samedi entre 8 h et 20 h à Drummondville, où 500 vaccins sans rendez-vous seront offerts. On peut trouver plus de détails au sujet de ces plages horaires sur le site web du CIUSSS MCQ  (Nouvelle fenêtre) .