La CCN ouvrira des routes à des fins récréatives ce week-end

La Commission de la capitale nationale (CCN) offrira plus d'espace le long de trois promenades d'Ottawa pour que les gens puissent faire de l'exercice ce week-end.

La décision de fermer certaines voies aux véhicules à moteur au cours de la fin de semaine survient alors que la province a imposé un « ordre de rester à la maison », a déclaré la CCNCommission de la capitale nationale dans un communiqué de presse vendredi.

La CCNCommission de la capitale nationale explique aussi sa décision par le beau temps prévu au cours des prochains jours. Un temps exceptionnellement doux pour la saison est prévu, avec un maximum de 22 °C samedi et 18 °C dimanche dans la capitale nationale.

Les véhicules à moteur seront donc interdits sur un tronçon d'environ huit kilomètres de la promenade de la Reine-Élizabeth afin que les gens puissent profiter du temps printanier sans trop s'approcher les uns des autres.

Les piétons et cyclistes pourront s’y aventurer de 9 h à 17 h, entre la cinquième Avenue et la rue Somerset.

Les deux voies en direction ouest de la promenade Sir John A. Macdonald ouvriront aussi pour les sportifs, de 8 h à 16 h, de la rue Booth à l'avenue Carling.

Les véhicules à moteur seront aussi interdits sur la promenade Sir George-Étienne Cartier de 8 h à 16 h. Les résidents pourront s’y aventurer entre la promenade du boulevard de l'Aviation et le boulevard Saint-Joseph à Orléans.

La CCNCommission de la capitale nationale affirme qu'elle partagera plus d'informations plus tard ce mois-ci sur l'ouverture des promenades pour une utilisation active pendant les mois les plus chauds, y compris ce qui est prévu pour les promenades du parc de la Gatineau.

La Commission avait fait la même chose au printemps dernier alors que la COVID-19 commençait à se propager dans la région.