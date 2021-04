PFR et Rio Tinto confirmées comme pôles de vaccination

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean hérite de deux des 13 premiers pôles de vaccination en entreprise avec Rio Tinto à Jonquière et une collaboration entre Produits forestiers Résolu (PFR) et le Cégep de Saint-Félicien.

C'est ce qui a été confirmé par communiqué peu de temps après la fin du point de presse gouvernemental sur la COVID-19, au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait annoncé le début de cette initiative de vaccination de masse contre la COVID-19.

Chaque pôle assurera la vaccination des employés de l'entreprise responsable de sa mise en place et de ses partenaires, de même que celle des employés des entreprises situées à proximité ainsi que de leur famille respective, peut-on lire dans le document. La population aura également accès à la vaccination dans ces pôles. Chaque pôle de vaccination en entreprise s'engage à vacciner de 15 000 à 25 000 personnes.

Il est prévu que la vaccination s'amorce en entreprise au début du mois de mai et s'étende jusqu'en août.

Une infirmière prépare un vaccin contre la COVID-19. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Le directeur principal affaires publiques et relations gouvernementales chez PFRProduits forestiers Résolu , Louis Bouchard, a confirmé la collaboration avec la maison d'enseignement. Des rencontres de travail auront lieu dès la semaine prochaine. Le lieu de vaccination reste à être déterminé entre les deux partenaires. PFR emploie environ 2000 personnes dans la région.

Du côté de Rio Tinto, on a fait savoir que la vaccination se déroulera directement au centre opérationnel de l'entreprise, soit au Manoir du Saguenay. Environ 4000 personnes sont à l'emploi de la multinationale de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean.