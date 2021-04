DEC Canada annonce 1,6 M$ pour huit clubs de motoneigistes

Soupir de soulagement pour huit clubs de motoneigistes de la région, alors qu'ils ont reçu un appui financier de plus de 1,6 million de dollars de la part de Développement économique Canada (DEC) pour l'achat de nouvelles machines destinées à l'entretien des sentiers.

Certains opérateurs conduiront donc une toute nouvelle machine, pour entretenir les quelque 3700 kilomètres de sentiers de motoneige de la région l'hiver prochain. Les clubs obtiennent une subvention non remboursable oscillant entre 145 000 $ et 240 000 $. La somme permet de payer la moitié du financement nécessaire pour acheter un nouvel équipement.

C'est super important car DEC Canada paye 50 % d'un nouvel équipement dont on a besoin pour entretenir nos sentiers. [...] La machine qu'on a achetée est équipée d'un coupe-branche et elle est équipée aussi d'une gratte en arrière , s'est réjoui Joachim Simard, président du club de motoneige Caribou-Conscrits.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) était aussi heureuse de la contribution fédérale. La mise à niveau qui sera réalisée par cet investissement permettra de diminuer les coûts d'entretien pour les surfaceuses pour les clubs, d'améliorer le produit motoneige ainsi que de hausser la sécurité des usagers , a énuméré Gaston Fortin, administrateur de la FCMQ.

À titre d'exemple, le garage du club de motoneige Caribou-Conscrits, situé à Saint-Honoré, accueillera sa neuvième machine, grâce à une subvention de près de 200 000 $. Le montant octroyé à chaque club dépend du type de machinerie nécessaire à la réalisation de leurs opérations. Nous, on est sur les monts Valin. Il y a plus de neige. Ça nous prend des machines un peu plus fortes. Le club qui surface dans les champs de cultivateur, lui n'a pas besoin vraiment de machine comme les nôtres , a précisé Joachim Simard.

Clubs qui reçoivent une subvention Club de motoneigistes Lac St-Jean

Club de motoneigistes du Saguenay

Club de moto-neige du Lac Ceinture

Club de motoneige Caribou-Conscrits

Club de motoneige Les Loups du Nord

Club Passe-Partout Roberval

Club Coursiers des Neiges

Club motoneige Dolbeau-Mistassini

Dans le contexte actuel, le gouvernement fédéral a réitéré la nécessité de pouvoir d'une part encourager l'économie, mais aussi de participer au développement des loisirs en plein air.

Je dirais que c'est bon aussi pour nous autres, pour la santé des gens dans la région, pour l'humeur des gens dans la région, a commenté Pablo Rodriguez, député d’Honoré–Mercier. Je trouve que c'est absolument essentiel. C'est un coup de pouce pour l'économie, mais c'est un coup de pouce pour nous-mêmes aussi, pour qu'on puisse être dehors et profiter des magnifiques paysages de la région.

D'après un reportage de Laurie Gobeil