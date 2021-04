L’Estrie pourrait passer en zone rouge la semaine prochaine

Le premier ministre dit s'inquiéter de la hausse du nombre de cas dernièrement.

En Estrie, depuis quelques semaines, on avait très peu de cas. Par contre, depuis quelques jours, il y a une forte augmentation. [...] On ne peut pas exclure que, si la tendance se maintient, la semaine prochaine on n’aura peut-être pas le choix de faire passer la région en zone rouge , a-t-il souligné.

L’Estrie est sous haute surveillance. La santé publique regarde ça d’heure en heure. Une citation de :François Legault

Trois autres régions sont suivies de très près, soit les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie, a souligné le premier ministre.

L'Estrie a connu une hausse importante de nouveaux cas de COVID-19, jeudi. Il s'agit d'une hausse de 22 cas qui s'ajoutent aux 37 infections signalées la veille, pour un total de 59 cas.

La région compte maintenant 24 cas confirmés du variant du Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, soit un de plus que la veille. C’est le seul variant qui a été confirmé en Estrie jusqu’à maintenant. Les cas présumés de variant grimpent quant à eux à 185.