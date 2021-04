15 000 doses de plus et vaccination de nuit à Québec

Après le succès monstre de la vaccination sans rendez-vous, qui s’est amorcée jeudi, le ministère de la Santé a accepté d’envoyer davantage de doses dans la Capitale-Nationale, devenu l’épicentre de la pandémie dans la province avec plus de 300 cas actifs par 100 000 habitants.

On va donner vraiment l'électrochoc dont la région a besoin pour se sortir de la pandémie , affirme la responsable de la vaccination du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Patricia McKinnon.

Vendredi matin, les personnes de 55 à 79 ans sont une fois de plus invitées à un des deux centres de vaccination désignés dès 6 h pour obtenir un coupon leur assurant une place pendant la journée.

C’est la dernière journée où ce système de coupons sera utilisé. Vendredi matin, il sera aussi possible de prendre rendez-vous pour une vaccination plus rapide avec AstraZeneca en allant sur le site Internet Clic Santé.

Pour accélérer la cadence au maximum, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale vaccinera dans la nuit de samedi à dimanche au Centre de foires ExpoCité. Patricia McKinnon s’attend à ce que le sommet de 4200 personnes vaccinées par jour soit dépassé avec l’ouverture de nouvelles plages horaires.

Notre portrait épidémiologique est bouillant actuellement et le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est d'être vacciné. On demande vraiment à tous les 55 ans et plus de prendre rendez-vous le plus rapidement possible.

Une citation de :Patricia McKinnon, responsable de la campagne de vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale