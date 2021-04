Plus de 10 000 doses de vaccin administrées mercredi en Saskatchewan, un record

Parmi ces doses, 1822 ont été distribuées à Regina, 3364 l’ont été à Saskatoon, 1444 l’ont été dans le nord-est, et 925 l’ont été dans le centre-nord.

Dans les centres de soins de longue durée, 77 % des résidents ont reçu leurs deux doses de vaccin. Du côté des travailleurs de la santé prioritaires, ils sont 43 % à avoir reçu leurs deux doses de vaccin.

Le pourcentage de la population vaccinée dans la province est de 3,35 %. Il est de 1,98 % sur l’ensemble du pays.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

La COVID-19 dans la province

À cela s’ajoutent 205 nouveaux cas de COVID-19, dont 91 dans la région de Regina et 32 à Saskatoon.

Depuis le début de la pandémie, 35 376 Saskatchewanais ont contracté la maladie.

La province rapporte deux nouveaux décès des suites de la maladie, jeudi. Une victime avait plus de 70 ans et vivait dans le sud-est de la province. L’autre personne avait plus de 80 ans et vivait dans la région de Saskatoon.

Les autorités font état de 200 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs est désormais de 2141.

On compte également 206 hospitalisations à travers la province, dont 41 personnes aux soins intensifs.

La Saskatchewan a effectué 3151 tests de dépistage de la COVID-19 mercredi, pour un total de 693 601 tests depuis le début de la crise sanitaire.

Répartition des cas actifs dans la province : Région de Saskatoon : 321

Région de Regina : 1033

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 430

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 118

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 179

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 47

En date du 8 avril, la province comptabilise 2948 cas issus des variants du coronavirus qui ont été déterminés par un test de dépistage, mais dont le séquençage du génome n’a pas encore été effectué.

Des 951 cas dont le variant du virus a été identifié, 943 sont issus du variant britannique, et 8, du variant sud-africain.

La région de Regina compte à elle seule 802 cas issus de variants du coronavirus, soit 84 %.

Cas de variants en hausse à Lloydminster

L’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) souhaite alerter les résidents de la ville de Lloydminster et de ses environs que la région enregistre une hausse de cas de COVID-19 reliés à des variants.

La population est appelée à respecter les mesures sanitaires en place, notamment garder ses distances lorsque cela est possible, et aussi porter un masque dans les lieux publics intérieurs.

Les autorités rappellent que les variants sont très contagieux et se transmettent donc facilement. La vigilance accrue permet de ne pas faire déborder les hôpitaux et le système de santé.

Contestation constitutionnelle

La Presse canadienne dévoile qu’un groupe de défense des droits a pris en charge les cas de deux personnes qui ont reçu des amendes après avoir manifesté à Saskatoon le 19 décembre dernier lors d’un rassemblement anti-confinement.

Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles assure que les deux individus ont chacun reçu une amende de 2800 dollars pour avoir participé à un événement extérieur de plus de 10 personnes.

Cependant, le groupe écrit dans un communiqué qu’interdire les manifestations extérieures de plus de 10 personnes viole les droits garantis par la Charte canadienne, soit la liberté de penser, de croyance, d'opinion et d'expression.

Le Centre a lancé deux recours constitutionnels au nom de ces personnes dont les identités ne sont pas connues.