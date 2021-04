Stade de soccer de Saguenay : des entreprises locales avec Honco

Le verre, l'aluminium et le bois seront au coeur du futur Stade de soccer de Saguenay. L'entreprise Honco et la Ville de Saguenay ont présenté plus en détails, jeudi après-midi, le concept du bâtiment de 23,5 millions de dollars.

La construction devrait débuter en mai ou juin pour se terminer, en principe, à l'été 2022.

L'entreprise Honco, basée à Lévis, a précisé faire affaire avec plus d'une dizaine de sous-traitants de Saguenay alors que les travailleurs de la région pourront s'accaparer 95 % des heures travaillées sur ce chantier. Selon le communiqué de l'entreprise, il est déjà établi qu'elle fera appel à Pro-Sag Mécanique, Électricité du Fjord, Excavation LMR, Claveau et Fils, Servitrol ainsi qu'Adrien Desbiens & Fils Construction.

Serge Simard critique

Lors de l'annonce, la semaine dernière, de l'obtention du contrat par une entreprise basée à Lévis, des critiques avaient rapidement été entendues. Honco a notamment devancé une entreprise saguenéenne, Cegerco, qui avait présenté une soumission à moindre coût. Mais le contrat a été remporté par Honco en raison d'un système de pointage spécifique à ce contrat.

Le sujet pourrait rebondir en campagne électorale l'automne prochain. Les gens de chez nous sont en mesure de développer une expertise nouvelle, qui aurait pu les faire travailler, mettre du pain sur la table de leur famille, mais on a choisi une entreprise d'ailleurs , a clamé Serge Simard, candidat à la mairie de Saguenay et ex-ministre libéral.

Le terrain permettra de jouer à 11 contre 11. Photo : Honco

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, a rappelé qu'il arrive également que des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtiennent des contrats à l'extérieur. Cette réglementation-là, elle joue pour nos entrepreneurs qui soumissionnent sur des contrats à l'extérieur. Et qui les gagnent aussi , a-t-elle répliqué.

Pour sa part, la présidente de l'arrondissement de Jonquière et aussi candidate à la mairie, Julie Dufour, préférait se réjouir de l'annonce, dont celle sur les entreprises locales qui participeront au projet. Pour vrai, c'est de toute beauté et aussi ce qui a rassuré beaucoup dans mon cas, c'est vraiment le souci de l'entreprise de distribuer aux sous-contractants et de faire rouler l'économie de Ville de Saguenay , a-t-elle affirmé.

Pour le football aussi

Notre Stade de soccer de Saguenay bâti dans l'arrondissement de Jonquière sera hyper complet, avec l'ajout d'une cage de frappeurs pour le baseball et une piste de course , s'est réjoui le conseiller municipal Michel Thiffault, président de la Commission des sports et des loisirs de la Ville de Saguenay.

Présent aussi à la conférence de presse virtuelle, son collègue Jean-Marc Crevier a ajouté le football aux activités possibles dans cette nouvelle infrastructure. Le football, on a des équipes au niveau du cégep, à Chicoutimi, puis au Cégep de Jonquière. La place où ils vont pouvoir pratiquer pendant l'hiver, avant qu'ils ne sortent dehors, ça va être là. Ça va être chez eux , a-t-il prédit.

Saguenay a dévoilé l'esquisse du Stade de soccer de Saguenay. Photo : Honco

À l'intérieur, un grand terrain divisible pour permettre deux équipes de 11 joueurs ou deux matchs de 7 joueurs par équipe. Pour les spectateurs, 160 places assises sont prévues. Dans le document d'appel d'offres, on nous demandait un nombre de places précises, alors on est allé en fonction des besoins et de demande qui était dans le document d'appel d'offres , a expliqué le président de Honco, Francis Lacasse.

Un terrain extérieur en plus du contrat

Un espace est prévu à l'extérieur du stade pour un terrain en gazon naturel, d'une valeur de 800 000 dollars. Il n'est toutefois pas inclus dans le contrat. Le terrain de soccer en tant que tel ne sera pas aménagé, mais le périmètre du terrain de soccer va être aménagé en espace vert , a-t-il poursuivi.

Un terrain extérieur sera construit également. Photo : Honco

Le montant annoncé de 23,5 M$ correspond au montant après un retour de taxes. Il répond au critère maximal de 25 M$ établi par la mairesse Josée Néron. Le petit jeu qu'on a au niveau du 25 millions, on va sûrement se pencher sur le fait qu'on puisse terminer l'ensemble de l'œuvre et compléter le terrain extérieur , a-t-elle précisé.

Aussi présent à la conférence, le directeur du club de soccer Venturi de Saguenay, Maxime Pepin-Larocque, était ravi de voir enfin le Saguenay-Lac-Saint-Jean se mettre au niveau des autres régions du Québec. Il s'est dit très confiant qu'Honco livrera un produit de qualité. Les clubs de Québec, quand je leur parle, je leur dis : "Puis Honco, comment ça va votre stade?" Tout ce qu'ils ont fait en 15 ans, c'est changer le tapis. Ils n'ont aucun dégât, aucune structure endommagée ou quoi que ce soit , a-t-il raconté.

D'après un reportage de Gilles Munger