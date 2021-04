L’ACF de Gravelbourg reçoit 80 000 dollars de Patrimoine canadien

Cette somme a été accordée par Patrimoine canadien en vertu du Programme d’appui aux langues officielles pour le développement des communautés de langue officielle et de la vie communautaire.

L’association gère tous les événements régionaux pour les communautés de Ferland, Willow Bunch et Gravelbourg.

Ces 80 000 dollars sont une augmentation par rapport au financement de l’année passée, selon Maria Lepage, présidente de l’ ACFAssociation communautaire fransaskoise de Gravelbourg.

Pour l’année 2019-2020, l’organisme avait reçu, de la part de Patrimoine canadien, un peu plus de 60 000 dollars.

Cela montre la confiance du gouvernement fédéral, et c’est un peu un retour à la normale comparé à il y a sept ou huit ans lorsqu’ils nous avaient supprimé 80 000 dollars en une année.

Les fonds vont servir à organiser des activités régionales, selon la présidente de l’ ACFAssociation communautaire fransaskoise de Gravelbourg, comme un partenariat avec Ferland et Willow Bunch pour la Saint-Jean-Baptiste, ou encore à développer une ou deux activités par année pour chaque communauté.

L’association serait également en contact avec le musée de Willow Bunch dans le but de créer un partenariat.

Du côté de Ferland, des discussions sont en cours et on espère avoir quelqu’un du conseil d’administration du village avec qui travailler lorsque la pandémie sera derrière nous .

L’ ACFAssociation communautaire fransaskoise de Gravelbourg invite la communauté à se manifester pour proposer des idées d’événements autour des arts, de la culture et du patrimoine.

L’organisme cherche également à mettre en place des projets intergénérationnels, pour les femmes, les aînés, les jeunes, ou encore visant à la rétention des nouveaux arrivants.

Votre épanouissement et votre bien-être étant notre souci constant, nous aimerions recueillir de votre part des propositions et suggestions pour renforcer la vitalité et l’enrichissement de notre vie communautaire.

Une citation de :ACF de Gravelbourg