Fini les coupons pour les vaccins d’AstraZeneca offerts aux 55 ans et plus

Les longues files d’attente qui se sont formées devant les centres de vaccination de Jonquière et d’Alma pour obtenir un vaccin d’AstraZeneca jeudi matin ont convaincu le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean de mettre fin au système sans rendez-vous.

Des coupons confirmant une dose de vaccin durant la journée étaient distribués à compter de 7 h 30. Des centaines de personnes se sont présentées dans l’espoir de recevoir l’un des 300 coupons disponibles.

Un coupon comme celui-ci était remis aux citoyens de 55 ans et plus qui souhaitaient réserver une dose du vaccin d'AstraZeneca. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Pour éviter de nouveaux regroupements, des rendez-vous seront donc offerts sur le site Internet Clic Santé spécifiquement aux personnes de 55 ans et plus qui acceptent de recevoir une dose d’AstraZeneca. Les plages seront ouvertes dans l’ensemble de la région pour les journées de vendredi, samedi et dimanche, ainsi que durant la semaine prochaine.

Le responsable de la vaccination, Marc Thibeault, s’est dit agréablement surpris de la réponse des gens durant cette première journée ouverte aux personnes de 55 ans et plus, alors que des centaines de personnes se sont présentées même si la sécurité du vaccin a été remise en question pour plusieurs groupes d’âge en raison des risques de formation de caillots sanguins qu’il présente.

C'est ça qu'on voulait voir si les gens acceptaient de recevoir le vaccin, et la réponse a été ultrapositive. Une citation de :Marc Thibeault, responsable de la vaccination au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a reçu, jeudi, plus d’un millier de doses et prévoit en demander d’autres au gouvernement pour les prochains jours.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 51 880 doses de vaccins ont été administrées jusqu’à maintenant. Dans la seule journée de mercredi, 3525 personnes ont reçu une dose.

Recrutement pour la campagne de vaccination

Une campagne massive de recrutement de personnel pour la vaccination sera menée par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , le 13 mai.

De la main-d'œuvre qualifiée dans le domaine médical est recherchée, que ce soit à titre de vaccinateur ou de préparateur de doses. Des emplois sans qualifications particulières sont également offerts pour accueillir et diriger les gens qui viennent se faire vacciner.

Actuellement, on a des quantités pour vacciner 22 000 personnes par semaine. Avec les quantités qu'on reçoit en juin, on parle de doubler cette quantité, donc moi, je vous dirais qu'on peut facilement doubler le nombre de personnes qu'on a embauchées à date , croit le responsable du volet logistique de la campagne de vaccination régionale, Luc Tremblay.