Aucun cas de COVID-19 chez les résidents des foyers à Winnipeg actuellement

Cette tendance s'observe depuis une semaine, selon l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), qui supervise 38 foyers de soins personnels ainsi que le Centre de soins de santé Saint-Amant. Il attribue ce constat aux mesures de vaccination.

Cette étape importante est le résultat de notre processus de vaccination, combiné au dévouement du personnel, des gestionnaires et des exploitants d'établissements du secteur des soins de longue durée de Winnipeg, à la santé et à la sécurité des résidents , peut-on lire sur la page Internet de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg . Leur engagement à fournir les meilleurs soins possibles, malgré les circonstances sans précédent et stressantes de cette pandémie, doit être salué.

La mise à jour publiée en ligne indique que, la dernière fois qu'il n’y a eu aucun cas actif de COVID-19 parmi les résidents des foyers de soins de Winnipeg remonte au 18 septembre 2020.

Toutefois, en date du 7 avril, trois employés étaient toujours atteints de la COVID-19 dans des foyers. En effet, l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg répertorie une éclosion dans quatre établissements de soins, soit Heritage Lodge, Lions Personal Care Centre, Meadowood Manor et Riverview.

« Sur les établissements où il y a actuellement des éclosions, deux avaient au moins un cas actif parmi le personnel, le 7 avril à 9 h, et deux autres n'avaient aucun cas actif, mais demeurent en état d'éclosion », précise la mise à jour de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Une éclosion est considérée comme terminée lorsqu’aucun cas n’est déclaré pendant deux cycles d’incubation (28 jours) après la mise en isolement du dernier cas positif.

Si l’éclosion concerne un membre du personnel, elle sera déclarée terminée après deux cycles d’incubation suivant le dernier jour de travail de l’employé contagieux.