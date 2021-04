Moins de personnes vaccinées dans les zones les plus touchées de Windsor-Essex

Paradoxalement, ces points chauds sont les secteurs dans lesquelles les taux de vaccination sont parmi les plus bas dans Windsor-Essex, selon des données publiées par l’Institute for Clinical Evaluative Sciences, un organisme à but non lucratif ontarien.

Une situation qui n’étonne pas tout à fait Rino Bortolin, conseiller municipal du quartier 3, un des quartiers sur la liste. Il affirme qu’il s’agit pour l’essentiel de personnes pour qui le télétravail n'est pas une option et qui doivent se rendre au travail, souvent dans des conditions peu sécuritaires.

Nous parlons beaucoup des enseignants et des infirmières lorsqu’il s’agit de travailleurs de premières lignes, et nous oublions les personnes qui doivent absolument se rendre au travail parce que leur boulot à temps partiel ou leur travail au salaire minimum est ce qui leur permet de se nourrir et parfois de faire vivre leur famille. Une citation de :Rino Bortolin, conseiller municipal du quartier 3

Points chauds déterminés par le gouvernement de l’Ontario pour Windsor-Essex N8X : Centre-Sud de Windsor N8Y : Walkerville et l’est de Windsor N9A : centre-ville de Windsor N9B : quartier Olde Sandwich Towne et aux alentours de l’Université de Windsor N9C : quartier Olde Sandwich Towne N8H : Leamington N9Y : Kingsville

L’Ontario a annoncé mardi son intention d’ouvrir la vaccination à plus de groupes d’âge dans les zones de la province parmi les plus durement frappées par la pandémie et considérées comme des points chauds.

Quand on observe les chiffres de vaccinations dans Windsor-Essex, les comparaisons sont frappantes. Par exemple, 88 % des 80 ans et plus ont été vaccinés dans la région, mais pour le code postal N9A, il ne s’agit que de 59 % des gens de ce même groupe d’âge.

Rino Bortolin pense que le statut socio-économique des résidents de son quartier les rend plus vulnérables. Photo : CBC / Jason Viau

Cet écart se répète chez tous les autres groupes d’âge qui ont déjà été vaccinés jusqu’ici. M. Bortolin pense que la langue et le niveau d’accès à l’information sont également des obstacles.

Ce sont des gens pour qui la langue est parfois une barrière, d’autres difficultés comme le fait de ne pas tout à fait comprendre ce qui est disponible ni quand ça l'est , précise-t-il.

Un problème global d’équité

Les réalités que décrivent les statistiques ne sont en somme rien de bien nouveau pour Rino Bortolin qui indique que le problème n’est pas qu’une affaire de santé, mais un problème d’équité plus global qui concerne tous les secteurs de la vie.

Il prend l’exemple des élections pour illustrer son propos, arguant que la participation à ces échéances est habituellement plus basse dans ces quartiers. La pandémie ne ferait, en somme, que rendre plus visible des inégalités déjà existantes.

Michel Grignon partage cet avis. Il est professeur au département de santé et vieillissement des sociétés de l’Université McMaster. Il est frappé par le fait que les écarts de taux de vaccination soient également présents chez les moins de 60 ans.

On retrouve cette différence non seulement pour les gens de moins de 60 ans, c'est-à-dire les gens qui sont concernés par ces problèmes de travail, mais aussi pour les gens de plus de 60 ans là où le problème du travail est nécessairement moins important , indique-t-il.

Si je suis d’un statut socio-économique plus élevé, j’ai une meilleure éducation, cette meilleure éducation me permet d’être mieux informé. De savoir immédiatement que la campagne de vaccins, elle se déroule. Je vais directement sur le site, je sais exactement quoi faire. Une citation de :Michel Grignon, professeur à l’Université McMaster

Il n’est donc pas étonné que les taux de vaccination les plus élevés de la région se trouvent au sein de communautés telles que LaSalle, Tecumseh, Riverside qui sont considérées comme des communautés privilégiées.

La raison qui vient à l’esprit c'est l’information [...] Si on se réveille deux semaines trop tard, bah, souvent on a juste raté le bateau et on ne peut pas se faire vacciner. Donc, je pense que c’est plutôt du côté de l’information qu’il faut se tourner , ajoute-t-il.

Pour une vaccination de proximité

M. Grignon pense que l’une des manières de permettre un plus grand accès aux vaccins dans les points chauds, c’est de mettre sur pied des campagnes de vaccination qui vont chercher les personnes là où elles se trouvent. Il faudrait donc, selon lui, un changement d'attitude de la part du système de santé.

Michel Grignon pense que l'une des solutions pour les points chauds c'est le déploiement d'équipes qui iront vacciner dans les immeubles résidentiels. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Pour l'instant, disons que l’attitude est plutôt passive. C'est-à-dire qu’on dit que les vaccins sont là, inscrivez-vous et venez profiter du vaccin. Si on avait une attitude proactive, et je crois que ça y est, enfin la table ronde a réussi à avoir l’oreille du gouvernement et il semblerait que maintenant on va se lancer là-dedans , explique-t-il.

Pour les gens qui travaillent, envoyer des bus de vaccination sur les lieux de travail, ça va aider énormément, mais on peut les envoyer aussi par exemple dans les complexes immobiliers, là où il y a beaucoup de gens qui sont logés dans le logement social. Il faut envoyer des travailleurs sociaux ou des travailleurs de la santé taper à la porte. Une citation de :Michel Grignon, professeur à l’Université McMaster

M. Bortolin abonde dans le même sens. Il indique que les campagnes de vaccination pilotes qui ont historiquement eu du succès dans son quartier sont celles pour lesquelles les services d’urgence et la société de logement communautaire se rendaient directement dans les immeubles pour rencontrer les résidents.

Il reconnaît toutefois que ces démarches peuvent comporter quelques difficultés et affirme qu’il faut de la persistance pour obtenir des résultats.

Il y a beaucoup de résidents dans mon quartier, si tu frappes à leur porte, ils ne sortent pas pour venir te parler , explique-t-il. Il faut le répéter deux ou trois fois parce que parfois ce sont des problèmes de barrière linguistique, des problèmes de confiance. Donc, une fois que tu as surmonté ces difficultés, tu peux avoir une conversation. Mais les grosses campagnes médiatiques n’arrivent pas nécessairement jusqu’à ces personnes.

Ce qu’il reste à faire

La directrice générale du Bureau de santé publique de Windsor-Essex, Theresa Marentette, se dit tout à fait consciente des difficultés en lien avec les zones sensibles et de la nécessité d’aller au plus près des personnes.

Le bureau de santé publique travaille à de nouvelles stratégies pour atteindre les populations des points chauds, selon Theresa Marentette. Photo : Bureau de santé de Windsor-Essex

Mme Marentette explique que des unités mobiles, ainsi que les pharmacies participant aux campagnes de vaccination, sont des débuts de réponse au problème. Mais d’autres solutions sont à l’étude, selon elle.

Certaines des autres barrières pourraient être la langue ou le transport, mais la Ville de Windsor a offert la possibilité à Transit Windsor de se rendre à [ces] endroits. Une citation de :Theresa Marentette, directrice du Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex

Elle rappelle également qu’un lieu de vaccination à grande échelle existe déjà à Windsor et peut servir.