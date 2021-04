Mega Fitness Gym : quels sont les recours judiciaires possibles?

Avocat du cabinet BGA, Me David Bourgoin ignore si des clients du gym réfléchissent actuellement à intenter des poursuites au civil contre l’établissement et son propriétaire. Il confirme toutefois que leur cause pourrait être entendue par un juge.

Une personne qui aurait été infectée directement ou par une contagion émanant directement du gym aurait un recours potentiel, que ce soit individuel ou collectif , explique-t-il.

Étant donné que les membres du gym avaient un contrat avec l’établissement, ils devront remplir trois conditions pour être éventuellement dédommagés, si un juge l’ordonne.

Une personne qui a été atteinte de la COVID et qui a peut-être subi une perte de salaire en raison d'un arrêt de travail devra prouver qu'elle a attrapé la COVID en raison de sa présence au gym et que l’établissement, l'employé ou l'administrateur a commis une faute , explique Me Raphaël Parrot, avocat du cabinet PSP Légal.

Vu le nombre de clients touchés par la COVID-19, les avocats interviewés par Radio-Canada n’écartent pas une action collective. Il suffirait qu’une personne entame des démarches judiciaires.

Reste que la preuve est difficile à établir, selon l’avocat-criminaliste Walid Hijazi. Les personnes infectées par le coronavirus qui songeraient à poursuivre le gym devront d’abord analyser leur propre comportement.

Est-ce que la personne a été l'artisane de son propre malheur? Est-ce qu'elle-même n'a pas respecté les mesures sanitaires? Est-ce qu'elle ne s'est pas lavé les mains? N'a pas mis un masque? questionne Walid Hijazi.

Une poursuite au criminel serait beaucoup plus complexe, selon les experts que nous avons consultés, puisque la preuve doit démontrer une faute hors de tout doute raisonnable.

Même si la santé publique de la Capitale-Nationale lie des cas de COVID-19 à l’éclosion d’un établissement, ce n’est pas une preuve présentable devant un juge, selon l’avocat Walid Hijazi.

Une poursuite au criminel repose aussi dans les mains de la police et du Directeur des poursuites criminelles et pénales si, par exemple, une personne contaminée est morte.

Me Hijazi précise que les démarches seraient longues et compliquées pour prouver hors de tout doute raisonnable que la contamination est survenue dans un lieu précis en raison de la négligence des propriétaires.

On entre dans des considérations très complexes de preuves potentiellement scientifiques.

Fardeau de la preuve moins lourd au civil

Au civil, un juge prend une décision en fonction des probabilités.