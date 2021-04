COVID-19 : plus de cas en Outaouais qu’à Ottawa jeudi

Le sommet de 178 nouveaux cas, atteint mercredi, n’est pas dépassé, jeudi, mais la santé publique rapporte tout de même un nombre élevé de nouvelles infections avec 165 cas.

Actuellement, 42 personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19 et cinq se trouvent aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès n’est toutefois rapporté, jeudi. Le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis le début de la pandémie demeure stable à 175, en Outaouais.

Au total, 8593 personnes ont contracté la COVID-19 dans la région, depuis mars 2020.

Relativement à la présence de variants en Outaouais, on compte 979 cas présumés, jeudi, une importante augmentation relativement aux 897 cas présumés rapportés mercredi.

Parmi ces cas, 44 ont été confirmés par séquençage, dont 39 du variant B.1.1.7, apparu au Royaume-Uni, et cinq du variant B.1.525 du Nigéria.

Mercredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapportait 63 éclosions actives dont 19 en milieu de travail, six en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , six au sein de la communauté, 28 en milieu scolaire et six en garderie.

Pour l'ensemble de la province, le Québec enregistre une hausse marquée des cas avec 1609 nouvelles infections, au moment où le gouvernement Legault s'apprête à annoncer une prolongation des mesures d'urgence pour endiguer la troisième vague, en fin de journée.

La province n'avait pas connu un bilan au-dessus de la barre des 1600 nouveaux cas depuis le 23 janvier dernier.

Légère baisse des cas quotidiens à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 156 nouveaux cas, jeudi, alors que la province de l’Ontario est de retour en confinement.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé un nouvel ordre de rester à la maison en vigueur depuis jeudi, et ce pour 28 jours.

C’est la troisième fois que le premier ministre impose une situation d'urgence provinciale en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence depuis le début de la pandémie.

Les chiffres sont toutefois en légère baisse, alors que mercredi on rapportait 196 nouvelles infections et lundi, 237.

Les indicateurs de la COVID-19 demeurent élevés, selon les données mises à jour par SPOSanté publique Ottawa .

Aucun nouveau décès n’est rapporté par SPOSanté publique Ottawa dans son bilan quotidien, le nombre total de morts liés à la COVID-19 dans la ville demeure à 470. Le nombre de cas actifs est aussi à la hausse avec 1948 personnes.

Jeudi, SPOSanté publique Ottawa dénombre toujours 69 patients hospitalisés, soit le même nombre que la veille. Parmi eux, 20 se trouvent aux soins intensifs.

À l'échelle de la province, l'Ontario cumule, jeudi, plus de 3200 nouveaux cas pour le 2e jour de suite, alors que de nouvelles restrictions entrent en vigueur. Santé publique Ontario confirme 3295 nouvelles infections et 19 décès de plus.

63 nouveaux cas et un décès de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, la situation demeure inquiétante avec un record de cas en une seule journée.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 63 nouvelles infections et indique qu'actuellement, 470 cas sont actifs.

Depuis le début de la pandémie, 3677 personnes ont contracté la COVID-19 et le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario enregistre un décès de plus lié à la pandémie, jeudi, portant le total à 84 victimes pour l'est ontarien.

Présentement, 35 personnes sont hospitalisées, dont huit se trouvent aux soins intensifs.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte également 16 éclosions en cours.

Lors de son point de presse en fin d'après-midi, le médecin-hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Dr Paul Roumeliotis a fait le point sur la vaccination. Selon ce dernier, 30 000 doses ont déjà été administrées dans l'est ontarien.

On a estimé qu’on va recevoir à peu près 37 000 doses de vaccins. Il faut dire que la plupart c’est Pfizer, mais on va recevoir Moderna aussi. Une citation de :Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du BSEO

Pour les quatre prochaines semaines, on prévoit de faire au moins huit cliniques par semaine et chaque semaine, on va approcher les 8000 doses , a-t-il ajouté.

Au terme de ces quatre semaines, le Dr Roumeliotis estime qu'entre 40 et 45 % de la population de l'est de l'Ontario sera vaccinée.