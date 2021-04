Depuis ses débuts en 1977, les chansons de 1755 sont chantées partout en Acadie. Le groupe, dont le nom évoque l'année de la déportation des Acadiens, a eu une portée inestimée dès le départ. Ses chansons ont su traverser le temps.

Les mélodies de 1755 ont apporté une prise de conscience de l’identité francophone dans les Maritimes. À travers les paroles du poète Gérald Leblanc, considéré comme le sixième membre du groupe, les Acadiens ont trouvé un message revendicateur et rassembleur.

Des paroles de chansons qui racontent la réalité quotidienne des Néo-Brunswickois francophones dans le langage populaire et le chiac.

Le groupe composé de Kenneth Saulnier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, Donald Boudreau et Ronald Dupuis puise ses influences musicales dans le folk, le country, la musique traditionnelle et le rock.

Comme l’explique le guitariste et chanteur Roland Gauvin, les membres du groupe se considèrent choyés et leur succès auprès de la communauté acadienne a dépassé leurs attentes.

Le premier album éponyme du groupe est lancé le 11 octobre 1978. C’est le plus connu des trois opus qu’a produits la formation, avec des titres comme C.B Buddie, La maudite guerre, U.I.C, Rue Dufferin, Boire ma bouteille et Le monde a bien changé.

Un an après la sortie de son premier album, le 20 octobre 1978, le groupe interprète Le monde a bien changé à l’émission Vedettes en direct.

Le second album sorti en 1979, Vivre à la Baie, contient lui aussi des titres à succès comme La gang arrive, Southville et Vivre à la Baie.

Au début des années 1980, le groupe vivra quelques écueils, notamment avec sa compagnie de disque québécoise, Presqu’île, qui connaît des difficultés.

Dans ce reportage du 18 juin 1982, le journaliste Daniel Poirier revient sur les débuts de 1755.

En 1984, deux ans après la parution du troisième album, Synergie, le groupe se sépare. Ses chansons restent cependant bien ancrées dans l’univers culturel acadien.

En 1994, 1755 remonte sur scène au Colisée de Moncton, dans le cadre du congrès mondial acadien. Le spectacle de retrouvailles attire plus de 10 000 personnes.

Une soirée mémorable où le groupe enchaîne tous ses succès devant une foule survoltée qui en connaît chacune des paroles.

Le 22 août 1994, le journaliste Guy Leblanc décrit l’ambiance qui règne durant le concert au Colisée de Moncton. Il recueille ensuite les commentaires des membres du groupe et des spectateurs à la suite de l’événement. La fierté d’être Acadien est à son comble, les drapeaux tricolores étoilés sont partout.

Après cette réunion plus que réussie, le groupe sera invité à de multiples reprises pour différents festivals. Ce sera en quelque sorte une renaissance.

1755 est invité au festival Acadie rock en 2017 pour souligner ses 40 ans d’existence. À cette occasion, la journaliste Camille Bourdeau mène une entrevue avec le chanteur et guitariste Roland Gauvin.

L’artiste explique à quel point la pérennité du groupe lui fait chaud au cœur.

Quand on fait nos spectacles, des gens de plusieurs générations viennent. Les gens qui étaient là au tout début qui nous ont encouragés dans les bars, les tavernes, qui ont acheté les premiers disques. Il y a leurs enfants et maintenant on commence à voir les petits-enfants, qui connaissent les chansons comme les parents et les grands-parents.

Une citation de :Roland Gauvin