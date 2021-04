Qui se ressemble s’assemble… et déménage à Saint-Élie-de-Caxton!

Les propriétaires d’Ateliers Nemesis ont déménagé à Saint-Élie-de-Caxton il y a cinq ans pour des raisons de qualité de vie et de viabilité économique. Le coût de leur atelier à Montréal ne leur laissait aucune marge de manœuvre. Les employés aussi ont choisi de suivre les patrons et de s’installer dans le petit village de 1600 âmes. Plus encore, la présence des Ateliers Nemesis joue le rôle d’un aimant et attire d’autres artisans au village, comme Atelier Feral.