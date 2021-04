Un nouveau cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

L’Institut national de santé publique du Québec enregistre maintenant 10 cas de variant sur la Côte-Nord, soit deux de plus que mercredi . Toutefois, un seul nouveau cas de COVID-19 s’ajoute au bilan de la région, jeudi.

Ce nouveau cas est enregistré dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord compte un total de 377 cas depuis le début de la pandémie, et 17 d’entre eux sont toujours considérés comme actifs.

Répartition des cas par MRC Municipalité régionale de comté : Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 6

Caniapiscau : 9

Haute-Côte-Nord : 36 (+1)

Manicouagan : 116

Minganie : 18

Sept-Rivières : 192

Une personne est toujours hospitalisée en raison de la COVID-19 dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux surveille quatre éclosions de moins de cinq cas sur son territoire. Trois d’entre elles sont en milieu de travail et la quatrième se situe dans un milieu de sport et loisirs.

Vaccination

Au total, 30 405 Nord-Côtiers ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.