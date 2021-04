COVID-19 : 6 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue

Les nouveaux cas de COVID-19 se trouvent à Rouyn-Noranda, dans la Vallée-de-l'Or et au Témiscamingue.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue indique également que de nouveaux cas de coronavirus identifiés au cours des dernières semaines sont liés à des déplacements dans la région .

Elle rappelle donc qu'il n’est pas recommandé de se déplacer vers d’autres régions. Les déplacements non essentiels vers une zone jaune comme le Nord-du-Québec et la Côte-Nord sont actuellement interdits.

Deux personnes sont présentement hospitalisées en raison du virus.

Mercredi, un neuvième décès lié à la COVID-19 a été enregistré en Abitibi-Témiscamingue depuis le début de la pandémie.

Répartition des cas actifs : MRC Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or : 28

de la Vallée-de-l'Or : 28 MRC de Rouyn-Noranda : 26

MRC de Témiscamingue : 9

MRC d'Abitibi : moins de 6

MRC d'Abitibi-Ouest : 0

Nouvelles mesures sanitaires

Le masque médical est obligatoire, sauf pendant les repas, dans tous les bureaux du Québec dès aujourd’hui.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) indique toutefois que le masque peut être retiré pour des raisons de santé et de sécurité ou pour faciliter la communication avec une personne qui doit voir les lèvres pour comprendre.

Le port du masque médical en classe dans les écoles primaires et secondaires sera obligatoire dès le 12 avril.

Les nouvelles mesures en zone orange annoncées plus tôt cette semaine concernant les restaurants, les sports intérieurs et extérieurs, ainsi que les salles de cinéma et de spectacle entrent en vigueur aujourd’hui.

Deux mises à jour sur l’évolution de la COVID-19

La direction du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue fera le point sur la situation épidémiologique de la région à 15 h.

Quant au premier ministre de la province, François Legault, il s’adressera aux Québécois de nouveau aujourd’hui. Des régions comme la Capitale-Nationale sont source d'inquiétude.

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, l’accompagneront à 17 h. Le Québec connaît une nouvelle hausse des cas d'infection.