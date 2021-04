Des cliniques de vaccination sans rendez-vous à Sept-Îles et Baie-Comeau

Les personnes âgées entre 55 ans et 79 ans pourront se présenter sans rendez-vous à des cliniques de vaccination de Sept-Îles et de Baie-Comeau pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Horaire des cliniques Baie-Comeau : vendredi 9 avril de 8 h à 16 h au Centre Laflèche Sept-Îles : samedi 10 avril de 8h à 16 h au Carrefour La Baie

Les personnes qui souhaitent recevoir une première dose du vaccin d’AstraZeneca pourront se présenter aux sites de vaccination dès 6 h lors de ces journées consacrées à la vaccination sans-rendez-vous pour recevoir un coupon qui indiquera l'heure précise de vaccination, la journée même.

Selon l’achalandage, le citoyen qui se présente pourrait aussi recevoir directement sa dose de vaccin.

Le CISSS de la Côte-Nord offrira également des cliniques avec rendez-vous le lundi 12 avril à Forestville, aux Escoumins et à Port-Cartier pour les personnes âgées de 55 à 79 ans qui veulent recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Les inscriptions commenceront le 9 avril à 8 h sur le site web gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Seulement le vaccin d'AstraZeneca sera offert dans ces cliniques sans rendez-vous, notamment parce qu’il suscite des craintes chez certaines personnes même s’il est jugé sûr et efficace pour les personnes de 55 ans et plus par les autorités de la santé canadiennes et québécoises.