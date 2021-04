COVID-19 : record de 436 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale

La COVID-19 gagne encore une fois du terrain dans la grande région de Québec. Près de 40 % de tous les nouveaux cas de la province signalés dans le bilan de jeudi matin proviennent des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Avec 436 nouvelles infections en 24 heures, la région de la Capitale-Nationale fracasse un nouveau record. Avec 326 cas actifs par 100 000 habitants, c’est de loin la région où la COVID-19 circule le plus au Québec.

Un nouveau record de dépistage a aussi été battu dans la Capitale-Nationale avec 5044 prélèvements dans la journée de mercredi. Le taux de positivité atteint un sommet, à 7,9 %.

La santé publique demande à quiconque présente le moindre symptôme pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-19 de ne pas hésiter à passer le test.

440 cas primaires et secondaire au Mega Fitness Gym

Par ailleurs, l'éclosion du Mega Fitness Gym de Québec est maintenant liée à 204 cas de COVID-19 auxquels s'ajoutent 38 éclosions secondaires dans différents milieux de travail. Ces éclosions ont généré 236 cas positifs jusqu'à présent.

Selon toute vraisemblance, le gouvernement du Québec annoncera à 17 h le prolongement des mesures sanitaires d'urgence dans la région.

À l’échelle du Québec, la santé publique recense 1609 nouveaux cas. Les hospitalisations sont aussi en hausse de 23, pour un total de 566 personnes atteintes de la COVID-19 qui occupent un lit, dont 132 aux soins intensifs.

Milieu de travail

Pendant ce temps, la situation ne s'améliore guère en Chaudière-Appalaches. On dénombre 179 nouveaux cas dans la région soit le deuxième bilan en importance depuis le début de la pandémie.

La région arrive aussi au deuxième rang au chapitre des cas actifs avec 219 par 100 000 habitants.

Devant cette situation, la santé publique régionale lance un appel aux différents employeurs, responsables d'un grand nombre de cas au cours des derniers jours.

On remarque que, lors des enquêtes épidémiologiques, il y a des éclosions qui pourraient être évitées avec des mesures très simples comme le port du masque de procédure dans les milieux et le respect de la distanciation sociale , martèle la directrice régionale de la santé publique de Chaudière-Appalaches, la Dre Liliana Romero.

Il y a des entreprises qui encore aujourd'hui n'informent [leurs employés] pas ou n'appliquent pas ce type de mesure. Une citation de :La Dre Liliana Romero, directrice régionale de la santé publique de Chaudière-Appalaches

Depuis le 1er avril, les villes de Québec, de Lévis et de Gatineau sont soumises à ces mesures exceptionnelles, qui comprennent notamment le couvre-feu à 20 h, la fermeture des écoles et de tout commerce non essentiel.