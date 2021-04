Un ancien ministre provincial des Affaires autochtones fait le saut au fédéral

Dans un communiqué, il explique sa décision par la possibilité d’une élection printanière et par son désir de défendre les enjeux liés à la ruralité à Ottawa.

Le moment de la mise en candidature de Miramichi-Grand-Lake est hors de mon contrôle et est venu plus tôt que prévu. Justin Trudeau prépare son équipe pour les élections au printemps et nous devons faire le même (sic) , peut-on lire.

Un député qui dérange

Jake Stewart a été élu comme député provincial en 2010 et a remporté trois élections depuis.

Le ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, Jake Stewart, a dénoncé le racisme systémique dans la province. Photo : Radio-Canada

Il était ministre des Affaires autochtones dans le gouvernement de Blaine Higgs en 2018, mais a été écarté du cabinet après l’élection de l’automne dernier.

Jake Stewart avait réclamé une enquête sur le racisme systémique après le décès de Chantel Moore et de Rodney Levi, une position qui n’était pas partagée par son chef.

Il a aussi critiqué Blaine Higgs lorsque la décision a été prise d’inclure la responsabilité des Affaires autochtones dans un portefeuille de plusieurs ministères.

À ce moment, il ne s’était pas engagé à terminer son mandat de député dans la circonscription de Miramichi-Baie-du-Vin.

En attendant un scrutin fédéral

L’investiture du parti fédéral est prévue le 15 mai. S’il l’emporte, Jake Stewart pourrait conserver son poste de député provincial jusqu’au déclenchement des élections fédérales.

Dans ce cas, la majorité de Blaine Higgs à l’Assemblée législative serait réduite à deux sièges.

La circonscription fédérale de Miramichi-Grand-Lake est occupée par le Libéral Pat Finnigan depuis 2015.

Avec les informations de Jacques Poitras