COVID-19 : l'Ontario recense 3295 nouveaux cas et 19 morts

Santé publique Ontario confirme 3295 nouvelles infections et 19 décès de plus jeudi.

Toronto a 933 nouveaux cas; la région de Peel, 649; la région de York, 386; la région de Durham, 165; Ottawa, 160; la région de Halton, 156; la région de Middlesex-London, 125; la région de Simcoe Muskoka, 124, et le Niagara, 110.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour dans la province au cours de la dernière semaine est de 3093.

Il y a 2576 nouvelles guérisons jeudi, mais le nombre de cas actifs continue de grimper, se chiffrant à 28 059 (+700).

Face à la hausse du nombre de cas et à la propagation des variants, le gouvernement Ford a ordonné la fermeture des commerces non essentiels dès ce jeudi, en plus d'imposer un ordre de rester à la maison.

La province a envoyé une alerte sur les téléphones cellulaires des Ontariens jeudi matin, leur demandant d'éviter tout déplacement non essentiel.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le message d'alerte provinciale envoyé le 8 avril sur les téléphones cellulaires des Ontariens. Photo : Radio-Canada

Toutefois, Doug Ford refuse toujours de forcer les employeurs à accorder des congés de maladie payés à leur personnel. Nombre d'experts affirment que cela permettrait d'éviter que les employés se rendent au travail s'ils ont des symptômes.

Variants préoccupants

Il y a plus de 1330 cas confirmés supplémentaires en Ontario des trois principaux variants, des mutations plus contagieuses et souvent plus virulentes du coronavirus.

Nombre de cas confirmés du variant britannique : 9632 (+1317)

Nombre de cas confirmés du variant sud-africain : 75 (+3)

Nombre de cas confirmés du variant brésilien : 131 (+11)

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations liées à la pandémie grimpe à 1417 (+20).

Le nombre de patients aux soins intensifs continue aussi d'augmenter, dépassant largement le sommet de 420 atteint durant la deuxième vague.

Nombre de patients aux soins intensifs : 525 (+21)

Nombre de patients sous respirateur : 331 (+20)

Vaccination

Pour le deuxième jour de suite, l'Ontario bat son record de personnes vaccinées en une journée, alors que 108 563 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures.

Près de 326 400 Ontariens ont reçu les deux doses nécessaires pour une immunisation complète.

Le gouvernement Ford a annoncé qu'il ciblerait à partir de vendredi certains quartiers particulièrement à risque à Toronto, à Windsor, à Ottawa et dans les régions de Peel et de York, notamment, où les personnes de 50 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir un vaccin dans un centre d'immunisation de masse.

Par ailleurs, des centres de vaccination mobiles doivent offrir de vacciner les résidents de 18 ans et plus habitant à certains codes postaux des zones chaudes de Toronto et de Peel. La province n'a toutefois fixé aucune date et prévient que les doses disponibles seront limitées.

Cas dans les écoles

Il y a 301 nouvelles infections en milieu scolaire, alors que les écoles sont fermées à Toronto et dans les régions de Peel et de Guelph.

Plus de 80 % des nouveaux cas touchent des élèves.

Dépistage

Un peu plus de 63 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Le taux de positivité des tests est de 6 % jeudi.