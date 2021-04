Un homme accusé de harcèlement criminel contre une femme d’origine asiatique

Cet homme est connu des services policiers, a affirmé un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). On a des raisons de croire qu'il aurait pu faire d'autres événements du genre avec la communauté asiatique ou d'autres communautés ethniques , a précisé Jean-Pierre Brabant.

Les événements allégués se sont produits dans un wagon de métro, à proximité de la station Lionel-Groulx.

Le suspect se serait dirigé vers une passagère, aurait posé des gestes envers elle pour tenter de l’intimider, l’aurait invectivée et aurait tenu des propos racistes.

La femme, Rebecca Ng, a filmé la scène à l’aide de son téléphone cellulaire, ce qui aurait rendu le suspect furieux.

En retour, ce dernier aurait fait le geste de pointer une arme vers elle et aurait imité le bruit d’un coup de feu.

Mme Ng a porté plainte à la police. Les enquêteurs du Module des incidents et des crimes haineux du SPVMService de police de la Ville de Montréal , appuyés par les patrouilleurs du poste de quartier 38, ont identifié et arrêté le suspect, samedi dernier. L'homme a comparu le lendemain.

Lorsque Rebecca Ng a formulé sa plainte à propos de quelque chose qui lui était arrivé dans le métro , les policiers lui ont affirmé être déjà au courant.

[Les policiers m'ont dit] oh, c'est à toi le clip qui circule en ce moment? On [en] a déjà entendu parler et on prend ça au sérieux.

Une citation de :Rebecca Ng, en entrevue à ICI RDI