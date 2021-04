Une jeune illustratrice de Lévis fait son chemin grâce à sa détermination

À 19 ans, Alice Lemelin a participé à sept projets de la jeune maison d'édition Victor et Anaïs. En moins de six mois, elle a acquis de l'expérience et illustré l'un des plus récents albums jeunesse de Simon Boulerice, Cherche et trouve avec Simon!

Alice dessine depuis toujours. Après avoir suivi des cours de peinture au primaire, elle apprend le dessin numérique au secondaire. C'est pendant cette période qu'elle envoie ses premières histoires et ses premiers dessins à plusieurs maisons d'édition québécoises.

Ce n'était pas assez travaillé, c'est ce qu'on me disait , se souvient la jeune femme qui étudie en ce moment le graphisme au Cégep de Sainte-Foy.

Quand la pandémie survient...

L'illustratrice en devenir va profiter du temps d'arrêt imposé par la COVID-19 pour perfectionner ses dessins. Elle a réuni ses économies pour s'acheter une tablette graphique et s'est mise au travail.

Je me suis mise à dessiner chaque jour. J'ai travaillé mon portfolio jusqu'à ce que je me sente assez confiante et je l'ai envoyé aux Éditions Victor et Anaïs , raconte-t-elle. Le lendemain, elle recevait une réponse positive.

La première série illustrée par Alice Lemelin aux Éditions Victor et Anaïs s'intitule « La clique Alpha ». Photo : gracieuseté Alice Lemelin

Depuis juillet dernier, elle a participé à sept projets de la maison d'édition. Elle a illustré des couvertures, parfois quelques pages d'un livre ou carrément des albums au complet, comme La clique Alpha ou la série Star Miaou.

Cherche et trouve avec Simon!

Son plus récent projet est paru il y a quelques semaines et a été réalisé en collaboration avec l'auteur Simon Boulerice. Cherche et trouve avec Simon! Vol. 1 À l'école semble être le premier d'une série. L'album en question est un bijou de sensibilité et de tendresse.

Inspiré par les jeux de « cherche et trouve », où l'enfant doit retrouver des objets parmi une multitude d'éléments, l'album invite les petits à chercher une émotion sur le visage des personnages.

Sous le couvert du jeu et de l'humour, Cherche et trouve avec Simon! invite les petits à travailler leurs interactions sociales et à décoder les émotions de ceux qui les entourent.

« Cherche et trouve avec Simon! » est destiné aux petits lecteurs de plus de 4 ans. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Les illustrations d'Alice Lemelin sont tout en rondeur, dynamiques et joyeuses. Il s'agit de son projet le plus personnel à ce jour.

Je me suis vraiment basée sur mon propre style. C'était la première fois que je pouvais expérimenter , confie-t-elle. J'avais envie de faire quelque chose de coloré, de texturé, qui donne envie de lire aux enfants.

Le résultat est charmant et accompagne de belle façon le beau texte de Simon Boulerice.

Alice est très fière de ce livre et se consacre avec ardeur aux nombreux projets sur lesquels elle travaille présentement et dont elle ne peut pas encore parler.

Elle conclut cependant l'entrevue en disant ceci : Dites aux enfants de croire en leurs rêves. Moi, j'ai persévéré, j'ai travaillé et j'ai réussi à réaliser un de mes rêves qui était d'illustrer un album jeunesse!

Vous voilà avertis, les rêves se réalisent parfois grâce au travail et à la détermination!

Cherche et trouve avec Simon! À l'école est en vente en librairie et sur diverses plateformes numériques.