Tous les vaccins AstraZeneca ont trouvé preneur à Jonquière et Alma

Quelque 300 doses étaient disponibles sans rendez-vous. Au Centre Jonquière, la scène était impressionnante. La file d’attente s’allongeait sur des dizaines de mètres, jusqu’au boulevard Saint-François.

Le scénario était le même au Centre Mario-Tremblay, à Alma, où au moins 400 personnes patientaient. Il s'agit des deux seuls endroits où le vaccin est offert jeudi.

La file d'attente, jeudi matin, allait du Centre Jonquière jusqu'au boulevard Saint-François. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

À Alma aussi des citoyens se sont présentés au lieu de vaccination dès 6 h. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Vendredi, samedi et dimanche, il sera aussi offert à Chicoutimi et à Roberval. Seuls les gens âgés de 55 ans et plus peuvent le recevoir. La distribution des coupons pour réserver une dose commence à 7 h 30. Il n'est pas nécessaire de réserver une plage horaire sur le site Clic Santé.

Un coupon comme celui-ci était remis aux citoyens de 55 ans et plus qui souhaitaient réserver une dose du vaccin d'AstraZeneca. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Jean-François Dionne est l’un des chanceux qui a obtenu une place pour la vaccination sans rendez-vous à Alma. Il s'est présenté avant 7 h. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Même si le produit du fabricant AstraZeneca est quelque peu controversé, force est de constater qu’une large partie de la population a choisi cette option pour se protéger contre le coronavirus.

La santé publique continue d’affirmer que le vaccin est sécuritaire.

D'après les informations de Louis Martineau