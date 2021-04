Surréservation de vaccins : des Ontariens accaparent de multiples rendez-vous

Des pharmaciens et des employés de cliniques de vaccination constatent que de nombreux patients s’inscrivent à plusieurs endroits dans l’espoir d’obtenir un vaccin le plus rapidement possible. Les patients vont parfois jusqu’à obtenir plus d’un rendez-vous, par crainte que le premier soit annulé faute de doses.

Radio-Canada a accepté de ne pas dévoiler l’identité de trois travailleurs de la santé qui ont accepté de témoigner anonymement parce qu'ils craignent des représailles au niveau professionnel.

Une infirmière qui travaille dans un centre de vaccination soulève, par exemple, le fait que des personnes omettent de se présenter à leur rendez-vous. Lorsque ces personnes sont contactées, elles admettent souvent avoir obtenu le vaccin dans une autre clinique et ne simplement pas avoir annulé leur rendez-vous.

Le pharmacien propriétaire de Windsor en Ontario Francesco Vella a constaté une tendance semblable. Lui et son équipe ont mis en place une liste d’attente de personnes qui sont en mesure de se déplacer rapidement à la pharmacie si une dose réservée devient disponible.

Il admet que la surréservation provoque une charge de travail plus élevée.

Le pharmacien a aussi constaté que certains patients tentent d’obtenir plus de doses que ce qui est recommandé. L’enregistrement de tous les vaccins dans une base de données provinciale appelée COVAX lui a permis à au moins une reprise d’éviter d'inoculer un patient qui avait déjà reçu une dose la veille.

Il affirme toutefois que certaines pharmacies compilent les informations sur la vaccination manuellement avant de les enregistrer dans le système à la fin de la journée. Si cela avait été le cas, il aurait pu administrer une deuxième dose du vaccin à un même patient en moins de 24 heures.

Une autre infirmière que Radio-Canada a accepté de ne pas identifier affirme que certaines personnes tentent d’écourter la période entre l’obtention de leur première et de leur seconde dose en obtenant des rendez-vous dans différentes cliniques. D’autres personnes auraient confié tenter d’obtenir plus d’un type de vaccin.

Consulter sous forme de texte En date du 7 avril en soirée, 326 360 Ontariens ont été entièrement vaccinés et 2 834 784 doses ont été administrées dans la province depuis le début de la campagne de vaccination.

L’épidémiologiste Santiago Perez-Patrigeon estime qu’aucune donnée n’existe pour l’instant pour déterminer quelle serait l’efficacité d’une vaccination avec plusieurs types de vaccins administrés à la même personne. Il recommande de s’en tenir aux protocoles en place à moins que ce soit complètement impossible, comme si une personne déménageait dans un autre pays où un type de vaccin n’est pas disponible par exemple . Il admet toutefois que, scientifiquement, la réponse immunitaire pourrait être augmentée puisque les différents types de vaccins provoquent des réponses immunitaires différentes même s'ils s’attaquent au même virus .

Il souligne toutefois que l’enjeu principal de cette question est l’immunisation de masse.

Cela signifie qu’on est en train d’enlever une première dose à quelqu’un d’autre (...) il faut vraiment penser à tout le monde.. Une citation de :Dr Santiago Perez Patrigeon, Infectiologue

Le médecin souligne que si plus de monde est protégé, c’est là que la pandémie va s’arrêter .

La sociologue Diane Pacom n’est pas surprise que les gens pensent peu aux conséquences de leur stratégie de surréservation.

Ils ne peuvent pas penser à ça parce que c’est sauve qui peut. Une citation de :Diane Pacom, sociologue, professeure émérite, Université d'Ottawa

Selon elle, la raison a été mise de côté pour la panique pure . Mme Pacom souligne que les messages envoyés par les autorités font valoir que la vaccination est la voie vers un retour à une vie normale.

Il n'en est rien, rappelle le médecin et professeur à l’université d’Ottawa Hugues Loemba. Les gens vaccinés doivent porter un masque et respecter toutes les mesures , souligne-t-il.

Il affirme ne pas avoir été témoin dans sa pratique de patients qui tentaient d’obtenir plusieurs vaccins. Toutefois, certains patients espèrent pouvoir choisir le vaccin qui leur sera administré. Ce n’est pas le temps de magasiner affirme le médecin, il sera peut-être possible de choisir quand il y aura assez de vaccin pour tout le monde mais ce n’est pas le cas pour le moment.

Le conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada publiait plus tôt cette semaine une déclaration qui soutient la décision de repousser l’administration d’une seconde dose du vaccin pour maximiser l'immunisation de la population tout en maintenant l’efficacité du vaccin selon les normes des fabricants.