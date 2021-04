Accident mortel sur la route à 169 à Saint-Prime

L’accident est survenu vers 20 h 30, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville. Un seul véhicule a été impliqué et le conducteur se trouvait seul à bord.

À la suite de la collision, la voiture s’est retrouvée dans le fossé. C'est pour une raison inconnue que le véhicule a dévié de sa voie pour aller percuter un poteau d'Hydro-Québec. Le conducteur, un homme âgé dans la vingtaine, a été transporté au centre hospitalier où son décès a été malheureusement constaté , a-t-elle poursuivi.

Le site Info-pannes indiquait d’ailleurs une panne dans le secteur vers 21 h 30 en raison d'un incident ou d'un accident.

Selon les premières indications, la vitesse pourrait être en cause. Un policier en enquête collision est sur place pour faire l'analyse de la scène. Il est possible que la vitesse soit en cause dans cet événement-là, par contre c'est l'enquête qui va le déterminer. C'est une hypothèse qui est retenue , a-t-elle conclu.

La route 169 a été fermée un temps. À 21 h 30, selon le site Info 511, la circulation s’effectuait en alternance.