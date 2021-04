Les bureaux de santé publique de Sudbury et districts et du district de Thunder Bay signalent le plus grand nombre de nouvelles infections dans le Nord de l’Ontario.

Le Nord de l'Ontario ajoute 46 nouvelles infections à son bilan quotidien. Photo : Radio-Canada

8 cas de COVID-19 ont été enregistrés dans les régions de Porcupine, Algoma, Timiskaming et North Bay Parry-Sound. Photo : Radio-Canada

Aucun nouveau décès en raison de la COVID-19 n’a été signalé dans tout le Nord de l’Ontario mercredi.