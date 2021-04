Record de nouveaux cas : les mesures sanitaires risquent de se prolonger à Québec

La Capitale-Nationale connaîtra jeudi son plus lourd bilan de nouveaux cas de COVID-19. La santé publique prévoit plus de 400 cas pour la région, tandis que la hausse serait également « majeure » en Chaudière-Appalaches.

Le premier ministre François Legault tiendra une conférence de presse jeudi à 17 h avec le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, ainsi que le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le gouvernement évalue la possibilité de prolonger au-delà du lundi 12 avril les mesures sanitaires mises en place la semaine dernière à Québec et en Chaudière-Appalaches.

Rappelons que les régions entières de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont basculé à nouveau en zone rouge, après être brièvement passées à l'orange.

M. Legault a ordonné un reconfinement strict à Québec et à Lévis pour une dizaine de jours.

Mais dès mardi soir, le Dr Arruda a indiqué qu'un nouveau passage en zone orange le 12 avril relevait du miracle .

Mercredi, le bilan des nouveaux cas de COVID-19 est demeuré très élevé dans la grande région de Québec avec 250 nouvelles infections dans la Capitale-Nationale et 142 en Chaudière-Appalaches, un sommet qu’on n’avait pas vu dans cette région depuis la mi-janvier, mais qui devrait être dépassé ce jeudi.

Ce sont aussi 50 patients qui sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 9 sont aux soins intensifs. Sur la Rive-Sud, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches compte 6 personnes aux soins intensifs et 12 hospitalisations au total.

Seule touche d'optimisme au tableau : près de 43 000 vaccins sont attendus dans la Capitale-Nationale. De plus, 131 402 personnes sont vaccinées dans la région jusqu'à maintenant, ce qui représente 17,5 % de la population des 18 ans et plus.