COVID-19 : près de 20 % de la population admissible vaccinée en C.-B.

Dans son bilan de mercredi, la Colombie-Britannique enregistre 997 nouvelles infections au virus qui cause la COVID-19 et 2 morts liées à la maladie. Les autorités sanitaires ont également souligné que près du cinquième de la population admissible a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Parmi les 330 personnes qui sont actuellement hospitalisées, 105 sont aux soins intensifs. La plupart des nouveaux cas ont été diagnostiqués sur les territoires des régies de la santé du Fraser (465) et Vancouver Coastal (356).

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune mercredi.

Jusqu’à présent, 946 096 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant 87 504 secondes doses. Cela représente près de 20 % de ceux qui sont admissibles à un vaccin en Colombie-Britannique , peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités sanitaires indiquent que déjà plus de 305 000 personnes se sont inscrites en ligne pour être vaccinées. Les personnes de 70 ans et plus, les personnes autochtones de 18 ans et plus, et les personnes qui ont reçu une lettre à cet effet en raison d’une condition sous-jacente peuvent actuellement prendre rendez-vous.

Depuis le début de la pandémie, 106 985 personnes ont été infectées par le SRAS-CoV-2 dans la province et de ce nombre 1491 ont succombé à la COVID-19. Des infections répertoriées, 3766 sont dues à un des variants du virus : B 1.1.1.7 (Royaume-Uni), B 1.351 (Afrique du Sud), et P.1 (Brésil).