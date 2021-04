Les Manitobains de plus de 62 ans peuvent maintenant être vaccinés

Les Manitobains de plus de 62 ans ainsi que les membres des Premières Nations de plus de 42 ans peuvent désormais se faire vacciner contre la COVID-19, a annoncé la province mercredi.

Ces personnes peuvent être vaccinées dans une superclinique de vaccination ou dans une clinique de vaccination mobile, précise le gouvernement dans un communiqué.

Une livraison de plus de 54 000 doses du vaccin d’AstraZeneca permet d’étendre la vaccination à un plus grand nombre de personnes, en particulier dans les cabinets médicaux et les pharmacies.

Par ailleurs, les personnes de 55 à 64 ans qui présentent des problèmes de santé augmentant leur risque de souffrir d’une forme grave de la COVID-19 ont désormais accès au vaccin d’AstraZeneca, ainsi que toute personne de plus de 65 ans. La priorité est donnée aux personnes qui pourraient être incapables de se rendre dans une superclinique ou une clinique mobile.

Comment prendre rendez-vous?

En ce moment, les Manitobains admissibles peuvent prendre un rendez-vous dans les supercliniques de Winnipeg, de Brandon, de Thompson, de Selkirk et de Morden. Il y a un nombre limité de rendez-vous dans les cliniques de vaccination mobiles en raison du retard dans les livraisons de vaccins.

Pour être vacciné dans une superclinique, on peut prendre un rendez-vous en ligne  (Nouvelle fenêtre) au moyen du numéro de la carte de santé et d’une adresse de courriel. On peut aussi composer sans frais le 1 844 626-8222 pour obtenir un rendez-vous de vaccination dans une superclinique ou une clinique mobile.

Au moment du rendez-vous, il faut avoir sur soi le formulaire de consentement rempli (accessible en ligne ici  (Nouvelle fenêtre) ) ainsi que sa carte de santé ou une autre pièce d’identité. On demande de porter un vêtement à manches courtes et un masque, et de se rendre sur place au plus tôt 15 minutes avant l’heure fixée pour le vaccin.

222 130 doses administrées

La province indique par ailleurs que 222 130 doses de vaccin ont été administrées à ce jour, dont 158 128 premières doses et 64 002 deuxièmes doses.

La province dit s’efforcer de remédier aux retards dans la saisie des données. La situation entraîne une déclaration des doses administrées inférieure au nombre réel.

À ce jour, le Manitoba a reçu 409 470 doses, soit : 246 870 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech;

90 000 doses du vaccin de Moderna;

72 600 doses du vaccin d’AstraZeneca (Covishield)

Le Manitoba s’attend à recevoir 11 500 doses du vaccin d’AstraZeneca cette semaine.

Les cabinets médicaux et les pharmacies qui offrent la vaccination continueront de s’afficher sur l’outil Trouver une clinique de vaccination contre la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) .

De plus, le Manitoba affirme qu'elle a engagé 2086 personnes pour faire la vaccination et que 1226 employés des offices régionaux de la santé ont été affectés à la vaccination. Cela porte à 3312 le total des personnes qui participent à cette campagne.

Le gouvernement recrute des préposés à l’accueil et à l’orientation. Ces personnes exercent des fonctions non médicales en aidant et en soutenant les clients tout au long du processus de vaccination.