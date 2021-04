Un projet de 3 milliards de dollars à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Or, selon les documents consultés par Radio-Canada, l’actualisation du projet s’élève présentement à trois milliards de dollars.

On prévoit un total de 720 lits. L’hôpital en compte actuellement 450. Le plan prévoit également 11 civières supplémentaires pour la médecine de jour, l’ajout de neuf salles d’examen en endoscopie et de 10 appareils d’imagerie médicale.

Les projections ont démontré, avec la démographie et les problèmes de santé [de la population], que c'était un besoin réel dans l'est de l'île de Montréal , explique Nathalie Chauvin, directrice des projets immobiliers majeurs au CIUSSS-de-l'Est-de- l'île-de-Montréal.

Nathalie Chauvin, directrice des projets immobiliers majeurs au CIUSSS de l'Est-​de-l'Île-de-Montréal. Photo : Radio-Canada

Les bâtiments pourraient être érigés dans les stationnements actuels, mais d’autres sites sont à l’étude pour tenir compte notamment du transport collectif.

On analyse des zones dans un périmètre de 2,5 km autour de l'hôpital [...] pour une réalisation dans les meilleurs délais, au meilleur coût , précise la directrice du CIUSSS.

Selon le document présenté au ministre de la Santé, la direction de l’établissement souhaite réduire le temps de réalisation du projet de 12 à 18 mois.

On souhaiterait démarrer ce projet en 2026 [...] avec un horizon en 2030 maximum , précise Mme Chauvin.

Présentement, le projet demeure à l’étude au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 et ne figure pas dans les dizaines de projets de la loi 66 visant l’accélération de certains projets d’infrastructure.

L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont fait l'objet de travaux importants, conséquence du laxisme du gouvernement selon l'opposition. Photo : Radio-Canada

Un hôpital vétuste

En 2018, lors d’une visite du bâtiment principal de l’hôpital, le PDG de l’époque nous a montré des morceaux de béton de cinq kilos qui s’étaient détachés du mur du bâtiment principal. La vétusté était déjà évidente.

Dès 2016, la majorité des bâtiments de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont avaient obtenu le pire indice de vétusté octroyé, soit la note E.

On relevait des problèmes d'infiltration d'eau dans certaines chambres et des salles d'opération avaient dû être fermées en raison de problèmes de ventilation provoqués par des travaux.

Denis Cloutier, président du FIQ SPS-ESTIM Photo : Radio-Canada

L’ajout de 1500 infirmières

Denis Cloutier, président du FIQ–Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, demeure ouvert au déménagement de l’hôpital sur un autre site.

Si c'est pour le relier à quelque chose comme une bouche de métro [...] ça rendrait l'accès plus facile pour les employés et pour la population qui est pauvre et ne dispose pas nécessairement toujours de voiture , affirme M. Cloutier.

Ce dernier entrevoit l’ampleur du défi en main-d'œuvre.

On roule dans un hôpital de 350-375 lits en ce moment en raison de la COVID, donc si on projette de construire quelque chose de deux fois plus gros, moi, vite vite, c'est 1500 infirmiers et infirmières qui me manquent , fait remarquer le président du syndicat.

Le député de Rosemont de Québec solidaire, Vincent Marissal, a également une proposition.

Vincent Marissal, député de Rosemont, Québec solidaire Photo : Radio-Canada

Il va falloir, en même temps qu'on construit, avoir un plan de formation de la main-d'œuvre, de l'embauche et de la rétention , insiste-t-il.

Le député de Rosemont trouverait dommage qu'on fasse avec l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ce qu'on a fait avec le prolongement de la ligne bleue; ça fait 40 ans qu'on en parle.