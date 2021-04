Nomination d’Eunice Bélidor comme conservatrice du MBAM

Eunice Bélidor n’est pas une inconnue dans le monde de l'art. Elle a œuvré comme commissaire indépendante, critique, auteure et chercheuse. Depuis 2019, elle dirigeait la Galerie FOFA de l'Université Concordia, où elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l'art. Elle a aussi un diplôme d'études supérieures en pratiques commissariales et d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université York à Toronto.

Je suis ravie de faire mon entrée au MBAM. J'aurai la chance d'y poursuivre mon travail de soutien aux artistes et de faire rayonner l'art contemporain québécois et canadien à Montréal, au Canada et à l'international. Être conservatrice au MBAM représente une étape importante de ma carrière et je suis fébrile à l'idée de pouvoir m'investir dans ce rôle , a déclaré Eunice Bélidor par voie de communiqué.