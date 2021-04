La garderie de l’Université de Saint-Boniface bientôt à la recherche de 20 employés

La future garderie de l’Université de Saint-Boniface, qui devrait ouvrir en août, a désormais sa directrice générale, Caryn LaFlèche. Ses prochains défis : embaucher les quelque 15 à 20 employés qui seront nécessaires pour le fonctionnement du Centre d’apprentissage et de garde d'enfants, et recruter les 16 poupons et 64 enfants préscolaires qui pourront fréquenter le service de garde.