Les restrictions sanitaires maintenues jusqu’au 26 avril en Saskatchewan

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, soutient que les variants circulent désormais dans l’ensemble de la province. Cependant, les autorités ne comptent pas mettre en place de nouvelles restrictions.

Les mesures en place sont les bonnes , affirme le ministre.

Depuis plusieurs semaines, Regina et ses environs connaissent une hausse significative des cas de variants.

Notre troisième vague est assez intense à Regina, affirme le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Désormais, de plus en plus de jeunes adultes sont admis aux soins intensifs en raison de la propagation du variant britannique.

Cependant, le ministre Merriman estime que la situation va mieux à Regina. Nous constatons une tendance à la baisse à Regina, ce qui prouve que les mesures que nous avons mises en place dans la capitale commencent à faire effet.

Le Dr Sahab affirme être également inquiet pour les secteurs dans le centre-sud et centre-est de la province, notamment les villes de Moose Jaw et de Weyburn.

La province a imposé un quasi-confinement à Regina le 23 mars dernier. Dans la capitale, les restaurants et les bars ne peuvent pas accueillir les consommateurs. Seules les livraisons et la vente à emporter sont autorisées.

Les rassemblements privés restent interdits en dehors de la bulle familiale.

Une fois de plus, la Saskatchewan recommande d'éviter tous les déplacements jugés non nécessaires en dehors de la région de Regina.

La population est donc priée de rester vigilante et de respecter les mesures sanitaires en place. L’Autorité de la santé de la Saskatchewan rappelle notamment que le couvre-visage reste nécessaire dans tous les lieux publics intérieurs et que la distanciation physique est à respecter lorsque c’est possible.

Les activités extérieures sont à éviter le plus possible et le télétravail reste fortement recommandé pour le moment. Pour soutenir les restaurants et les établissements locaux, il est possible de se faire livrer à domicile ou de venir chercher soi-même sa commande en toute sécurité.

D’autre part, les restrictions s’appliquant au reste de la province sont maintenues.