Deux adolescents arrêtés pour le saccage du restaurant Ben & Florentine

Le Service de police de Thetford Mines a procédé à l'arrestation mercredi d'une adolescente de 13 ans et d'un adolescent de 12 ans en lien avec le saccage des cuisines du restaurant Ben & Florentine .

Les deux jeunes ont été libérés sous promesse de comparaître et ils pourraient faire face à des accusations d'introduction par effraction, de vol de moins de 5000 $ et méfaits de plus de 5000 $.

La Sûreté municipale de Thetford Mines précise que les deux jeunes ne sont pas de la même famille et qu'il leur sera interdit de communiquer entre eux d'ici à ce que la cause soit entendue par la Chambre de la jeunesse.

Les dommages au restaurant Ben & Florentine sont évalués à environ 10 000 $ par la propriétaire, qui a retrouvé son commerce saccagé samedi matin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La propriétaire a retrouvé son restaurant saccagé samedi. Photo : Facebook

Audrey-Ann Marcotte avait spécifié que le crime avait été capté par les caméras de surveillance du restaurant. La propriétaire était en furie en découvrant la scène alors qu'elle venait tout juste de se faire imposer une troisième fermeture en raison de la progression de la COVID-19.