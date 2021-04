Le vaccin d’AstraZeneca disponible sans rendez-vous dès jeudi

Seulement le vaccin d'AstraZeneca sera offert dans ces cliniques sans rendez-vous, notamment parce qu’il suscite des craintes chez certaines personnes même s’il est considéré sûr et efficace pour les personnes de 55 ans et plus par les autorités de la santé canadiennes et québécoises.

La responsable de la vaccination au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux explique que cette possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous peut permettre aux personnes intéressées de sauver jusqu’à un mois d’attente. Il faut savoir qu'en ce moment, quelqu'un qui veut se faire vacciner au Centre de Foires, il va attendre jusqu'à la mi-mai parce qu'il n'y a pas de plage disponible , explique Patricia McKinnon.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter dès 6 h jeudi matin dans les cliniques désignées de Québec pour obtenir un coupon, sans avoir besoin de sortir de la voiture, qui précisera l'heure à laquelle revenir pour être vacciné. Il s’agit pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale d’éviter les rassemblements et de longues files d’attente .

Le fonctionnement est le même en Chaudière-Appalaches, où le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux invite les résidents qui souhaitent se faire vacciner à se présenter aux cliniques sans rendez-vous de Lévis et Saint-Georges.

Les cliniques sans rendez-vous : Pavillon Cervo de l’IUSMQ, 2601, chemin de la Canardière, Québec

La salle des Chevaliers de Colombs, 1300, rue des Loisir Est, L’Ancienne-Lorette

Centre des Congrès de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud

Hôtel le Georgesville, 300 118e rue Saint-Georges

Le centre de vaccination de L'ancienne-Lorette. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Dans la Capitale-Nationale, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux estime que les deux nouvelles cliniques permettront de vacciner jusqu’à 1560 personnes de plus par jour alors que la région s’attend à recevoir 43 000 doses de vaccins cette semaine, dont 13 900 en provenance d’AstraZeneca.

La clinique du centre de recherche CERVO, sera ouverte jeudi et vendredi de 7 h à 20 h et de 7 h à 22 h 30 samedi et dimanche. Celle de L’Ancienne-Lorette sera ouverte de 7 h à 15 h jeudi et vendredi, puis de 7 h à 23 h pendant la fin de semaine.

Pour l’instant, seulement quatre jours de vaccination sont prévus. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux indique qu'il pourrait ouvrir le même type de clinique de proximité dans les régions de Portneuf, Charlevoix et la Côte-de-Beaupré dès la semaine prochaine.

En Chaudière-Appalaches, la clinique aménagée au Centre des Congrès de Lévis sera ouverte de 8 h à 16 h. Celle de Saint-Georges sera en activité de 8 h à 20 h, sauf le dimanche, où elle fermera ses portes à 16 h.