Même vaccinée, une femme de 50 ans est sous oxygène à cause d'un variant

La préposée aux bénéficiaires à la Cité-de-la-Santé, de Laval, s'est confiée à Radio-Canada au lendemain de sa sortie de l'hôpital.

J'ai été testée positive au travail, lors d'un dépistage aléatoire, le 31 mars. Les symptômes sont apparus le soir même. Au début, ce n'était que de la fatigue et un mal de gorge , raconte-t-elle. Mais dès le lendemain, tout bascule.

Le 1er avril, j'ai commencé à être confuse, je cherchais mon souffle. Le 2 avril, je n'étais plus capable de me lever du lit, exténuée, incapable de lever le bras.

Le 3 avril, la résidente de Terrebonne est en détresse respiratoire et est conduite à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur où elle est placée sous oxygène durant deux nuits.

L'équipe médicale est inquiète, car Pascale Clavel a une prédisposition médicale : de l'emphysème, une maladie pulmonaire. Mais heureusement, elle remonte la pente et obtient même son congé de l'hôpital le 6 avril.

La travailleuse de la santé est encore essoufflée au téléphone, depuis son isolement à domicile, et souvent interrompue par la toux.

Elle reconnaît avoir été surprise de tomber si gravement malade, alors qu'elle avait reçu sa première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech le 13 janvier.

Je devais recevoir la deuxième dose le 5 mai, plus de 4 mois après la première. Au départ, on nous parlait d'un délai de trois semaines.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a maintenu, mercredi, sa recommandation d'étirer le délai entre les deux doses jusqu'à quatre mois afin d'offrir une première immunisation à un maximum de Canadiens

Pascale Clavel n'est pas d'accord. Le délai de la deuxième dose est vraiment déplorable, particulièrement pour les travailleurs de la santé. Ça a été vraiment mal orchestré , a-t-elle ajouté.

Invitée à réagir à ce cas en entrevue à l'émission Tout un matin, la présidente du CCNI, Dre Caroline Quach, rappelle que le nombre limité de vaccins réduit la possibilité d'étendre l'administration des deux doses à tout le monde, pour le moment.

On a toujours dit que l'idéal serait de donner la deuxième dose le plus rapidement possible, mais (...) si je donne une deuxième dose tout de suite à quelqu'un, à qui je l'enlève?

Une citation de :Dre Caroline Quach, présidente du Comité consultatif national de l'immunisation