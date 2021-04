COVID-19 : le coroner enquête sur la mort d'un membre du Mega Fitness Gym

Un membre du Mega Fitness Gym est décédé quelques jours après avoir contracté la COVID-19. Le bureau du coroner enquête sur les causes et les circonstances entourant la mort d'Étienne Desrochers-Jean.

Selon des proches, M. Desrochers-Jean, 40 ans, est mort dans la nuit de dimanche à lundi après son admission à l'hôpital. Il avait auparavant reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, mais rien ne permet d'affirmer qu'il a contracté le virus au Mega Fitness Gym.

Des médias rapportent que M. Desrochers-Jean aurait séjourné à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) avant d'être retourné à la maison. La direction de l'IUCPQ procède actuellement à des vérifications à l'interne afin d'établir si cela a bel et bien été le cas.

Avant de contracter le virus, la victime n'avait pas de problème de santé, ont confirmé plusieurs de ses proches à Radio-Canada.

La Direction de santé publique de la Capitale-Nationale refuse pour sa part de commenter ce décès.

Au moins 419 cas de COVID-19 sont liés à l'éclosion survenue au Mega Fitness Gym 24h, à Québec.

« Ça fait réfléchir »

Selon nos informations, Étienne Desrochers-Jean occupait l'emploi d'intervenant de fin de semaine au Gîte Jeunesse de Sainte-Foy. C'était un bon vivant, joyeux et farceur , raconte Richard Paradis, qui le connaissait depuis une dizaine d’années.

M. Paradis admet qu’il a beaucoup blâmé le gouvernement pour la mise en place des mesures sanitaires et qu’il a l’intention de moins critiquer dorénavant.

Des fois je pensais, les journalistes, le gouvernement, ils amplifient tout ça pour nous faire peur, souligne-t-il. Ça vient de changer ma perception. C'est pas pour nous faire peur, c'est vraiment réel , réalise aujourd’hui celui qui vient de perdre un ami.

Tout le monde le sait que, moi, je suis un peu contre les masques obligatoires et ces affaires-là, les mesures trop strictes, mais là, ça fait réfléchir. On va faire un petit peu plus attention.

Avec la collaboration d'Alain Rochefort et Pierre-Alexandre Bolduc