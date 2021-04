Les Winnipégois invités à trouver un nom pour un bébé gibbon

Le bébé gibbon à mains blanches est le deuxième nés de ses parents, après Salju, en février 2019. La femelle, Maya, et le mâle, Samson, ont été accouplés suivant une recommandation du programme pour les espèces menacées de l’Association des zoos et des aquariums.

Avec l'arrivée du printemps, la famille de gibbons va commencer à passer plus de temps à l’extérieur , indique le directeur principal des soins aux animaux et de la conservation du zoo, Grant Furniss. C’est un bon moment pour visiter le zoo et observer les gibbons.

Le zoo a créé une liste de noms possibles qui commencent tous par la lettre M en raison du prénom de sa mère, Maya, et de son grand-père, Mel, aussi pensionnaires au zoo de Winnipeg. Deux options sont inspirées des vocalisations des gibbons, qu’on qualifie souvent de singes chanteurs des forêts tropicales.

Les personnes qui veulent contribuer à trouver le nom du bébé gibbon peuvent ainsi choisir parmi ces options :

Mozart, d’après le célèbre compositeur

Merrick, un nom associé à la renommée et au pouvoir

Mele, un chant hawaïen

Manas, un nom associé à la notion d’intelligence

Il est possible de voter en ligne juqu’au 11 avril  (Nouvelle fenêtre) . Le résultat sera annoncé sur les médias sociaux le lendemain.