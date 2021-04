Le triomphe soviétique

Le 12 avril, alors qu’une journée comme tant d’autres commence dans la capitale soviétique, Radio-Moscou annonce une nouvelle sensationnelle. Une fusée ayant un homme à bord a été mise en orbite. Le cosmonaute Youri Gagarine est dans l’espace. Une citation de :Gaétan Barrette, 31 décembre 1961

La revue de l’année 1961 internationale, 31 décembre 1961

C’est avec ces mots que l’animateur Gaétan Barrette de La revue de l’année 1961 internationale commente l’exploit que vient de réaliser le cosmonaute Youri Gagarine qui devient le premier homme à compléter une orbite autour de la Terre.

Le vol spatial a duré 108 minutes et se déroule sans problème technique.

Revenu sur Terre, Youri Gagarine est ramené à Moscou.

Sur la place Rouge, il est accueilli triomphalement par une foule de 100 000 personnes qui l’acclame. Le premier secrétaire du Parti communiste soviétique Nikita Khrouchtchev embrasse chaleureusement le cosmonaute devant les caméras.

Il faut dire que la nouvelle stupéfie la planète tout entière.

En 1957, l’Union soviétique avait lancé le satellite Spounik dans l’espace. C’est également elle qui réussit à accomplir le premier vol spatial habité.

Or, l’exploit est réalisé par un pays qui, 15 ans auparavant, était sorti ravagé par la Seconde Guerre mondiale.

Gagarine : de petit moujik aux pieds nus à héros national

Les années-lumière, 11 avril 2011 (audio) Photo : Radio-Canada

Le biographe de Youri Gagarine, Yves Gauthier, dans un reportage radiophonique de la journaliste Sophie-Andrée Blondin diffusé à l’émission Les années lumière le 11 avril 2011, nous présente le cosmonaute soviétique.

Né en 1934, Youri Gagarine vient d’un milieu très étranger au monde scientifique.

Yves Gauthier le décrit comme un « petit moujik (paysan en russe) aux pieds nus. » Son éducation est sommaire, voire incomplète. En 2011, « il ne serait même pas caissier dans un supermarché. »

Mais Youri Gagarine est très intelligent et très discipliné. Il travaillera comme fondeur puis se perfectionnera comme pilote de chasse.

C’est à l’âge de 25 ans qu’on le recrute pour devenir cosmonaute.

Car Youri Gagarine correspond aux exigences pour pouvoir entrer dans le vaisseau spatial Vostok.

L’engin sphérique dispose d’un espace habitable très restreint.

Pour s’y insérer, un homme ne doit pas mesurer plus d’un mètre 70 centimètres et peser plus de 70 kilogrammes.

Or, Youri Gagarine atteint un mètre 59 centimètres et il pèse 69 kilogrammes.

De plus, le jeune homme possède beaucoup de charme et un sourire étincelant.

Les gens le constatent lorsqu’il effectue des visites de propagande un peu partout dans le monde pour faire valoir l’Union soviétique et l’idéologie communiste.

Youri Gagarine meurt brutalement le 27 mars 1968 lors de l’écrasement de l’avion qu’il pilotait.

Il est encore de nos jours un des héros des plus populaires chez le peuple russe.

Sa phrase lancée lors du décollage du Vostok, « En voiture, on y va, c’est parti! » fait partie de l’imaginaire en Russie.

L’héritage de Youri Gagarine

Reportage, 11 avril 2011

Le correspondant de Radio-Canada à Moscou ,Jean-François Bélanger, s’intéresse à l’héritage de Youri Gagarine le 11 avril 2011.

Il se rend à la Cité des étoiles, située près de Moscou, qui est le centre de formation des cosmonautes russes.

Le bureau de Youri Gagarine y est intact et l’attend toujours.

En 2011, constate Jean-François Bélanger, le programme spatial russe connaît un second souffle.

La fin prochaine du programme de la navette spatiale américaine signifie que les fusées russes seront le seul moyen disponible pour envoyer des humains dans l’espace.

En même temps, le programme spatial russe souffre d’un problème de recrutement.

Être cosmonaute ne fait plus nécessairement rêver comme du temps de Youri Gagarine.

Les critères de sélection sont par ailleurs beaucoup plus sévères et les candidats semblent hésiter devant les sacrifices que la carrière implique.

Youri Gagarine a été honoré de multiples façons.

Par exemple, la ville près de son village natal et un des plus grands cratères de la face cachée de la Lune portent désormais son nom.