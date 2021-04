COVID : 250 cas dans la Capitale-Nationale et 142 en Chaudière-Appalaches

Le bilan des nouveaux cas de COVID-19 demeure très élevé dans la grande région de Québec avec 250 nouvelles infections dans la Capitale-Nationale et 142 en Chaudière-Appalaches, un sommet qu’on n’avait pas vu dans cette région depuis la mi-janvier.

Le bilan publié mercredi matin marque une semaine complète où la Capitale-Nationale recense plus de 200 nouveaux cas par jour. En Chaudière-Appalaches, c’est la quatrième journée consécutive avec plus de 100 nouvelles infections.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale indique également que 50 patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 9 aux soins intensifs. Sur la Rive-Sud, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches rapporte 6 personnes aux soins intensifs et 12 hospitalisations au total.

Il ne semble pas y avoir d'accalmie à l'horizon malheureusement pour la grande région de Québec. Mercredi en fin de journée, des sources gouvernementales évoquaient déjà des hausses importantes dans le prochain bilan, autant pour la Capitale-Nationale que Chaudière-Appalaches.

À l’échelle du Québec, les hospitalisations ont fait un bond de 29 mercredi pour un total de 543 personnes à l’hôpital. La santé publique rapporte 1270 nouveaux cas dans la province.