Stade de baseball à Regina : les Red Sox présentent les plans de leur futur terrain

Le stade pourrait accueillir d’autres équipes de baseball ainsi que diverses autres manifestations artistiques et culturelles.

Un protocole d’entente a été signé entre l’équipe sportive et l’organisme Living Sky Sports and Entertainment. Les deux parties vont travailler ensemble pour faciliter la construction et le financement du stade.

Le coût du projet est estimé à l’heure actuelle entre 20 et 25 millions de dollars. Les deux partenaires investiraient environ 5 millions de dollars.

Les plans ont déjà été présentés au conseil municipal le 31 mars 2021. Le fondateur de Living Skies Sports And Entertainment, Alan Simpson a bon espoir d’avoir le soutien de la Ville.

Si on réussit à avoir le financement cette année, avec un début des travaux en 2022, le stade pourrait devenir réalité en 2023 , affirme M. Simpson.

Le président du club, Gary Bretzel, affirme que l’équipe a environ 32 matchs par saison à Regina et attire une moyenne de 3200 personnes par match, ce qui serait un vrai attrait économique pour la capitale provinciale pendant la saison estivale de baseball.

Les matchs de baseball et les autres manifestations organisées au stade auront des retombées sur le dynamisme et l'activité économique de l'ensemble du centre-ville , affirme M. Bretzel.

L’ancienne infrastructure du terrain Currie limite considérablement nos options en termes de vente de nourriture et de boissons, des sièges, du stationnement et de notre capacité à attirer de nouveaux commanditaires , explique le directeur général des Red Sox, Bernie Eiswirth.

Le projet a déjà été présenté au conseil municipal de Regina la semaine dernière. (Archives) Photo : Fournie par les Red Sox de Regina

De son côté, la mairesse de Regina, Sandra Masters, souhaite voir ce type de projet dans la ville, comme un nouveau parc aquatique ou un grand centre multiculturel, prêt à être entamé lorsque la pandémie sera terminée.

Cependant, la mairesse n’est pas encore convaincue de l’emplacement choisi pour le stade. Elle soutient que le stade Currie actuel pourrait aussi être rénové.

Les Red Sox jouent actuellement dans un stade d’une soixantaine d’années. L’âge et la vétusté des infrastructures obligent l’équipe à aller jouer en Alberta, où les équipes de la Ligue de baseball majeur de l'Ouest (WCBL) ont des stades beaucoup plus modernes et accessibles au public.

Avec les informations de Jean-Baptiste Demouy