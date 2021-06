Pierre Sabourin de retour à la musique, porté par le grand air

Après une pause de plus de 15 ans, l’auteur-compositeur-interprète franco-albertain Pierre Sabourin est revenu à la chanson, porté par un nouvel élan que lui a procuré le grand air et la nature. Sa carrière parallèle en foresterie lui a permis de se ressourcer et de se remettre à l’écriture d'un nouvel album.

J’ai fait un gros détour, mais avec ça, j’ai pu redécouvrir mon amour pour la musique. Une citation de :Pierre Sabourin, auteur-compositeur-interprète

Le premier extrait de son nouvel album Visages et fantômes, qui sortira l'an prochain, a été composé en l'honneur de sa fille. Cette pièce, Gabrielle, aura mis 6 ans pour atteindre sa version finale, dit le chanteur et multi-instrumentiste.

Le côté texte m’a pris longtemps parce que je pense que, comme parent, décrire ton enfant en texte, il n’y a pas un mot pour dire que tu l'aimes assez. Ç'a été vraiment difficile à écrire.

Pierre Sabourin travaille à la parution de son prochain album. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Écrire en français

Malgré ses influences musicales folk rock principalement anglophones, Pierre Sabourin, qui maîtrise piano, saxophone, batterie, basse, guitare et ukulele, penche pour l'écriture en français.

Chaque fois que j'essaie d'écrire des textes anglais, pourtant, je suis bilingue, mais on dirait que mes textes sont absolument terribles. Je trouve que ça sort mieux en français pour moi.

Pierre Sabourin s'inspire des grandes routes de terre pour écrire ses chansons. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Le chanteur avoue s'être mis une pression énorme sur les épaules lors de ses débuts dans la musique. Il aborde maintenant son retour avec une nouvelle philosophie.

J’ai une nouvelle appréciation pour faire de la musique [...] Je veux être dans le moment et m’amuser. Je vais commencer avec ce but et on va voir où le vent va m’amener.

L’album Visages et fantômes devrait être lancé au printemps 2022.

Pierre Sabourin entend avancer dans son nouveau chemin, sans pression. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm