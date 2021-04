Qu’entend-on par température normale en météorologie?

On me demande souvent des éclaircissements à propos de la notion de température normale utilisée en météorologie. Qu’entend-on au juste par température normale?

S’agit-il d’une normale d’un point de vue purement statistique (impliquant la notion d’écart type) ou bien simplement une moyenne arithmétique calculée à partir de toutes les données disponibles?

En fait, quand on utilise la notion de normale en météorologie, on sous-entend normale climatique, et il s’agit d’une moyenne arithmétique un peu particulière.

La normale climatique est calculée selon les normes de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

L’OMM est une institution spécialisée des Nations unies responsable notamment de la standardisation des mesures météorologiques et aussi des standards utilisés en météorologie et en climatologie.

Le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Michel Jarraud, présente un document sur les écarts de températures entre 1880 et 2015. Photo : Getty Images / Fabrice Coffrini

Les normales climatiques sont des moyennes arithmétiques basées sur des données quotidiennes pour une période de 30 ans seulement. De plus, selon les normes de l'OMM, les termes normale climatologique et moyenne climatologique sont interchangeables.

Les données utilisées pour le calcul des normales débutent le 1er janvier au début d’une décennie et se terminent le 31 décembre, 30 ans plus tard.

Par exemple, on a utilisé auparavant des normales basées sur la période du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1990, puis des normales dérivées pour une nouvelle période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 2000.

On utilise actuellement des normales calculées à partir de la période des données du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2010. Étant donné que cette période est mise à jour tous les 10 ans, ces normales seront ajustées bientôt avec une nouvelle période de 30 ans, avec cette fois-ci les données du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2020.

Le but escompté en utilisant une période de 30 ans est de caractériser le climat sur cette période, et cela sert aussi de référence. En procédant de cette manière, on tient compte de la réalité climatique qui, comme chacun sait, évolue dans le temps.

Il existe différents types de normales en météorologie, soit les normales quotidiennes, les normales mensuelles et les normales annuelles.

La température moyenne quotidienne pour une journée spécifique est obtenue en utilisant la demi-somme de la température maximale et de la température minimale. Afin d’obtenir la température normale quotidienne pour une journée donnée (le 15 mars par exemple), on effectuera la moyenne des températures moyennes quotidiennes sur une période standard de 30 ans (par exemple, pour tous les 15 mars sur une période standard de 30 ans).

Les normales mensuelles sont, quant à elles, obtenues à partir des normales quotidiennes, et les normales annuelles sont calculées de la même manière.